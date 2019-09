ATP San Pietroburgo: I risultati con il dettaglio del Day 1. Matteo Viola sconfitto ma lucky loser. Fuori Travaglia e Sinner all’esordio

(1) Medvedev, Daniil vs Bye

(WC) Donskoy, Evgeny vs (LL) Viola, Matteo

(WC) Sela, Dudi vs Berankis, Ricardas

(Q) Ivashka, Ilya vs (5) Rublev, Andrey

(3) Berrettini, Matteo vs Bye

Carballes Baena, Roberto vs Klizan, Martin

(Q) Rosol, Lukas vs (Q) Gerasimov, Egor

Travaglia, Stefano vs (7) Mannarino, Adrian

(8) Ruud, Casper vs Bublik, Alexander

Caruso, Salvatore vs Fabbiano, Thomas

(Q) Vatutin, Alexey vs Fucsovics, Marton

Bye vs (4) Coric, Borna

(6) Kukushkin, Mikhail vs (WC) Sinner, Jannik

(PR) Tipsarevic, Janko vs (LL) Dzumhur, Damir

Sousa, Joao vs (PR) Kovalik, Jozef

Bye vs (2) Khachanov, Karen

ATP St. Petersburg 250 | Indoor | $1.180.000 – TDQ e 1° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Damir Dzumhur vs [5] Lukas Rosol Q



ATP St. Petersburg Damir Dzumhur [1] Damir Dzumhur [1] 6 6 4 Lukas Rosol [5] Lukas Rosol [5] 4 7 6 Vincitore: L. ROSOL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 4-5 → 4-6 D. Dzumhur 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Rosol 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 df 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* df 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Rosol 15-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Rosol 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 L. Rosol 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-3 → 4-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Rosol 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-40 2-1 → 2-2 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Rosol 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 L. Rosol 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Rosol 0-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 L. Rosol 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-0 → 3-1 L. Rosol 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 L. Rosol 0-15 df 15-15 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0

2. [2] Egor Gerasimov vs Roman Safiullin Q



ATP St. Petersburg Egor Gerasimov [2] Egor Gerasimov [2] 7 6 6 Roman Safiullin Roman Safiullin 5 7 4 Vincitore: E. GERASIMOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Safiullin 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Gerasimov 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Gerasimov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Gerasimov 15-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 R. Safiullin 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 E. Gerasimov 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

3. Stefano Travaglia vs [7] Adrian Mannarino (non prima ore: 14:00)



ATP St. Petersburg Stefano Travaglia Stefano Travaglia 5 2 Adrian Mannarino [7] Adrian Mannarino [7] 7 6 Vincitore: A. MANNARINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Mannarino 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-2 → 0-3 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 4-3 → 4-4 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 3-1 → 4-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [6] Mikhail Kukushkin vs [WC] Jannik Sinner



ATP St. Petersburg Mikhail Kukushkin [6] Mikhail Kukushkin [6] 6 7 Jannik Sinner Jannik Sinner 3 6 Vincitore: M. KUKUSHKIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 ace 2-3 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Ilya Ivashka vs [8] Matteo Viola Q



ATP St. Petersburg Ilya Ivashka [4] Ilya Ivashka [4] 6 6 Matteo Viola [8] Matteo Viola [8] 4 2 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 5-2 → 6-2 M. Viola 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 M. Viola 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 I. Ivashka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 M. Viola 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 I. Ivashka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Viola 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 I. Ivashka 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Viola 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 3-2 → 4-2 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Viola 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [3] Ernests Gulbis vs [7] Alexey Vatutin Q



ATP St. Petersburg Ernests Gulbis [3] Ernests Gulbis [3] 6 3 2 Alexey Vatutin [7] Alexey Vatutin [7] 3 6 6 Vincitore: A. VATUTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Vatutin 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-40 df 40-A 2-4 → 2-5 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 E. Gulbis 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 E. Gulbis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Gulbis 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 3-2 → 3-3 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Gulbis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Gulbis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Vatutin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 E. Gulbis 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Gulbis 15-0 ace 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Gulbis 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Nikola Mektic / Franko Skugor vs [PR] Ricardas Berankis / Janko Tipsarevic