WTA Guangzhou: Il Main Draw. C’e Jasmine Paolini dopo aver superato le qualificazioni

(1) Svitolina, Elina vs Peterson, Rebecca

Bouzkova, Marie vs (Q) Xun, Fang Ying

Blinkova, Anna vs Sorribes Tormo, Sara

Krunic, Aleksandra vs (7) Sasnovich, Aliaksandra

(3) Kenin, Sofia vs Siegemund, Laura

(Q) Zavatska, Katarina vs Ferro, Fiona

Zidansek, Tamara vs (Q) Paolini, Jasmine

(WC) Duan, Yingying vs (6) Zheng, Saisai

(5) Siniakova, Katerina vs Rybakina, Elena

Golubic, Viktorija vs (WC) Kuznetsova, Svetlana

Petkovic, Andrea vs (Q) Pattinama Kerkhove, Lesley

Kozlova, Kateryna vs (4) Zhang, Shuai

(8) Jabeur, Ons vs Pera, Bernarda

(WC) Stosur, Samantha vs (Q) Martincova, Tereza

(Q) Frech, Magdalena vs (SE) Stojanovic, Nina

(WC) Peng, Shuai vs (2) Wang, Qiang