WTA Zhengzhou: I risultati con il dettaglio del Day 5

WTA Zhengzhou Premier | Cemento | $1.000.000 – 2° Turno e Quarti di Finale

Centre Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Karolina Pliskova vs Polona Hercog



WTA Zhengzhou Karolina Pliskova [1] Karolina Pliskova [1] 6 7 Polona Hercog Polona Hercog 3 5 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 P. Hercog 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Hercog 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 P. Hercog 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Pliskova 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 P. Hercog 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Hercog 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Pliskova 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 P. Hercog 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Hercog 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 2-2 → 2-3 P. Hercog 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Saisai Zheng vs Alison Riske (non prima ore: 06:00)



WTA Zhengzhou Saisai Zheng Saisai Zheng 7 6 Alison Riske Alison Riske 5 3 Vincitore: S. ZHENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Riske 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Riske 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Riske 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Zheng 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Riske 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Riske 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Riske 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Riske 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Riske 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Riske 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 1-3 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. [1] Karolina Pliskova OR Polona Hercog vs [6] Sofia Kenin



WTA Zhengzhou Karolina Pliskova [1] Karolina Pliskova [1] 6 4 6 Sofia Kenin [6] Sofia Kenin [6] 4 6 1 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Kenin 0-15 0-30 df 0-40 5-1 → 6-1 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 4-1 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-0 → 4-0 S. Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Pliskova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 4-3 → 4-4 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

4. [3] Kiki Bertens OR Ajla Tomljanovic vs Saisai Zheng OR Alison Riske



WTA Zhengzhou Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 6 6 6 Saisai Zheng Saisai Zheng 1 7 4 Vincitore: A. TOMLJANOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 S. Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-2 → 4-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Tomljanovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Tomljanovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Tomljanovic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 A. Tomljanovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 S. Zheng 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 S. Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Zheng 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [7] Petra Martic vs Jelena Ostapenko OR [4] Aryna Sabalenka



WTA Zhengzhou Petra Martic [7] Petra Martic [7] 0 4 Aryna Sabalenka [4] • Aryna Sabalenka [4] 0 2 Ace - n.1 per P. M Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Sabalenka 4-2 P. Martic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-2 → 3-2 P. Martic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Martic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 ace 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

6. Kristina Mladenovic vs Yulia Putintseva OR [2] Elina Svitolina (non prima ore: 13:00)



Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Kiki Bertens vs Ajla Tomljanovic



WTA Zhengzhou Kiki Bertens [3] Kiki Bertens [3] 4 6 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 6 7 Vincitore: A. TOMLJANOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 df 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-2 → 4-3 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Bertens 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 K. Bertens 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 4-5 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Bertens 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 A. Tomljanovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Bertens 0-15 0-30 0-40 df 30-40 ace 0-0 → 0-1

2. Jelena Ostapenko vs [4] Aryna Sabalenka (non prima ore: 06:00)



WTA Zhengzhou Jelena Ostapenko Jelena Ostapenko 1 2 Aryna Sabalenka [4] Aryna Sabalenka [4] 6 6 Vincitore: A. SABALENKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Ostapenko 0-15 df 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df df 2-0 → 2-1 A. Sabalenka 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Ostapenko 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Sabalenka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. Yulia Putintseva vs [2] Elina Svitolina



WTA Zhengzhou Yulia Putintseva Yulia Putintseva 6 1 6 Elina Svitolina [2] Elina Svitolina [2] 3 6 7 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 df 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-3 → 5-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 E. Svitolina 15-0 30-0 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-4 → 1-5 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 E. Svitolina 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

4. Yanina Wickmayer / Tamara Zidansek vs Monique Adamczak / Xinyun Han (non prima ore: 09:00)



WTA Zhengzhou Yanina Wickmayer / Tamara Zidansek Yanina Wickmayer / Tamara Zidansek 6 6 Monique Adamczak / Xinyun Han Monique Adamczak / Xinyun Han 3 2 Vincitori: WICKMAYER / ZIDANSEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Wickmayer / Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 M. Adamczak / Han 0-15 df 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Y. Wickmayer / Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 4-2 M. Adamczak / Han 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 3-2 Y. Wickmayer / Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 M. Adamczak / Han 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 2-0 → 2-1 Y. Wickmayer / Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Adamczak / Han 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Wickmayer / Zidansek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Adamczak / Han 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Y. Wickmayer / Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Adamczak / Han 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Y. Wickmayer / Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Adamczak / Han 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Y. Wickmayer / Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 M. Adamczak / Han 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Wickmayer / Zidansek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [1] Nicole Melichar / Kveta Peschke vs Alicja Rosolska / Ajla Tomljanovic (non prima ore: 09:00)



