Rafael Nadal dopo il successo agli Us Open: “Sono molto emozionato. È stata una delle partite più difficili a livello emotivo, ma anche grazie a questi fantastici tifosi sono riuscito a vincere”

Nonostante fosse reduce da 4h49′ di un’interminabile battaglia, Rafael Nadal si è espresso in maniera molto lucida al termine degli US Open. Dall’alto della sua classe, il maiorchino ha speso le sue prime parole per il suo avversario, il russo Daniil Medvedev (5), protagonista di “un’incredibile finale e di una estate tra le più vincenti che io abbia mai visto da quando gioco”.

“Oggi abbiamo capito perché Madvedev è il quarto giocatore del mondo a soli 23 anni

Rafael Nadal. Sono molto emozionato. È stata una delle partite più difficili a livello emotivo, ma anche grazie a questi fantastici tifosi molto energici sono riuscito a vincere. Ringrazio anche il mio team perché ha sofferto con me: senza di loro tutto ciò non sarebbe stato possibile.

“Se riuscirò a tornare numero uno, fantastico. Ma non è la mia priorità. Non posso perdere energie o tempo per questo. Voglio solo essere competitivo il più possibile.

“Vorrei terminare con più titoli di tutti ma non ci penso e non mi alleno ogni giorno o non gioco a tennis per questo.

Gioco perchè amo il mio sport. Il tennis è più degli Slam, devo anche pensare alle altre cose. Vincere Montreal per esempio è stato un momento importante anche se i due successi non possono essere paragonati.

E’ una cosa che non mi rende più felice o meno felice. La mia felicità viene dalla soddisfazione personale”.