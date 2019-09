Rafael Nadal : “Il mio obiettivo quando era sotto per 0 a 4 nel tiebreak del primo set era vincere quel punto e andare 4-1 e servire.

Fossimo andati 5-0, sarebbe finita lì. Anche sul 5-2 è stata dura ma mi sono detto di vincere i prossimi due punti per andare 5-4. Da 4-0 a 5-4 la situazione è totalmente diversa. Poi sul 6-4 sono stato fortunato con quel punto”.

Berrettini diventerà un grandissimo giocatore, ha tutto. Ha 23 anni e avrà tempo per realizzare i suoi sogni e per lottare per le cose più importanti da qui ai prossimi otto anni. Può migliorare il rovescio.

Ma per il resto è forte. Per essere così alto, non si muove male. Non risponde male perchè ha breakato diverse volte in questo torneo. Sono contento per la mia carriera e per costa sto facendo.

Continuerò a lavorare duramente per avere ancora altre possibilità. Domenica ne ho una. Mi piacerebbe avere più Slam di tutti ma non puoi sempre pensare ad essere migliore degli altri. Devi essere contento con ciò che fai”.

“Siamo qui da quasi 15 anni noi Fab Four. A un certo punto, più prima che dopo, quest’epoca finira. Sta arrivando alla sua fine. Io ho 33 anni, Novak 32, Roger 38, Andy 32. Il tempo non si ferma. Non sono preoccupato perchè nel tennis ci saranno sempre grandi campioni”