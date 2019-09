Us Open: La finale è tra Serena Williams e Bianca Andreescu (VIDEO)

Serena Williams (WTA 8) è stata semplicemente devastante nella prima semifinale degli US Open. La sua avversaria Elina Svitolina (5) ci ha provato in tutti i modi, ma non c’è stato proprio nulla da fare contro la quasi 38enne americana, che si è qualificata per la finalissima a 20 anni di distanza dal primo titolo a Flushing Meadows grazie a un chiarissimo 6-3 6-1 in 1h10′ di gioco.

La prestazione della Williams è stata impressionante sotto tutti i punti di vista, anche quello fisico. Capace di annullare tutte e 6 le palle break concesse nel primo set, la statunitense ha raggiunto Chris Evert a quota 101 vittorie agli US Open. Per eguagliare il record di 24 Slam di Margaret Court, alla ex numero uno ne servirà però ancora una.

Nella seconda semifinale Belinda Bencic (WTA 12) non è riuscita a riportare il tennis svizzero al femminile in finale agli US Open a 20 anni di distanza dall’ultima apparizione di Martina Hingis nel 1999. In finale è andata la rivelazione della stagione Bianca Andreescu (15), impostasi 7-6 (7/3) 7-5 in 2h12′.