MATTEO BERRETTINI CON LOTTO: AGLI US OPEN UN’IMPRESA TUTTA ITALIANA

Una storia di successo tutta italiana, quella di Matteo Berrettini che insieme a Lotto, brand italiano che lo sponsorizza dal 2014 sin dagli esordi della sua carriera, ha compiuto un’impresa storica conquistando la semifinale degli US Open, l’ultimo Grande Slam della stagione tennistica in corso a New York.

L’atleta azzurro, numero 25 del mondo ha battuto per 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (5) il tennista francese, numero 13 del ranking, Gael Monfils, diventando il secondo italiano nella storia a raggiungere la semifinale del prestigioso torneo, 42 anni dopo Corrado Barazzuti nel 1977.

La semifinale agli US Open, dove il tennista Lotto scende in campo indossando la nuova collezione FW19 Tennis Tech e le calzature top di gamma Mirage 100, è solo l’ultimo successo di un anno da incorniciare per Matteo Berrettini che in questa stagione ha già vinto i tornei di Budapest e Stoccarda e raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon.

Accompagnando Matteo Berrettini sui campi di tutto il mondo, Lotto Sport Italia sale, ancora una volta, nell’Olimpo del tennis internazionale. “Questa impresa di Matteo Berrettini è un’emozione che ci riempie di orgoglio. – ha detto Andrea Tomat, Presidente di Lotto Sport Italia – In Matteo abbiamo creduto sin dagli inizi della sua carriera e questo risultato è un’impresa da sogno. Ogni trionfo di un nostro atleta è anche la nostra vittoria… e questo è un successo tutto italiano. Con questo risultato ci sentiamo parte di un risultato storico che conferma il valore di questo fantastico atleta e la bontà del percorso che Lotto ha intrapreso nel credere e coltivare i giovani talenti, accompagnandoli con le migliori tecnologie sui campi di tutto il mondo. Siamo orgogliosi di essere al fianco di Matteo in questo viaggio indimenticabile per il tennis azzurro e siamo certi che questo cammino proseguirà con ulteriori successi e soddisfazioni.”

All’edizione 2019 degli US Open Lotto è presente con 61 atleti, di cui 17 nel tabellone junior. Alla storica semifinale di Matteo Berrettini nel singolo maschile, si aggiungono poi le splendide semifinali conquistate da 5 atleti Lotto nel doppio maschile e femminile: il duo tedesco Kevin Krawietz-Andreas Mies, Elise Mertens e la coppia Viktoria Kuzmova-Aliaksandra Sasnovich.

Si tratta di risultati che coronano l’impegno di Lotto nel mondo del tennis: oggi Lotto sponsorizza oltre 300 atleti provenienti da più di 40 nazioni. Sono ben 13 i tennisti nella top 100 del ranking ATP e 12 atlete nella top 100 del ranking WTA, oltre a molti junior a livello italiano e internazionale.