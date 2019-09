Challenger Jinan: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale

Centre Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Zhizhen Zhang vs Chun-hsin Tseng



2. [16] Akira Santillan vs [2] Soonwoo Kwon (non prima ore: 06:00)



3. [4] James Duckworth vs [13] Zhe Li



4. Yan Bai / Teymuraz Gabashvili vs [WC] Xin Gao / Runhao Hua (non prima ore: 10:00)



Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Di Wu vs [7] Go Soeda



2. [14] Max Purcell vs Frederico Ferreira Silva (non prima ore: 06:00)



3. [1] Prajnesh Gunneswaran vs Tung-Lin Wu



4. Ji Sung Nam / Min-Kyu Song vs [2] Max Purcell / Luke Saville (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Enrique Lopez Perez vs James Ward



2. [5] Tatsuma Ito vs Teymuraz Gabashvili (non prima ore: 06:00)



3. [4] Saketh Myneni / Jeevan Nedunchezhiyan vs Hiroki Moriya / Goncalo Oliveira



4. [1] Matthew Ebden / Divij Sharan vs Pedja Krstin / Akira Santillan