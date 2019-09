Us Open: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Rafael Nadal in semifinale nonostante i crampi alle braccia. Ora la sfida con il nostro Matteo Berrettini

Né i crampi, che l’hanno colpito ad entrambe le braccia alla fine del secondo set e all’inizio del terzo, né la strenua resistenza di Diego Schwartzman (ATP 21) hanno impedito a Rafael Nadal (2) di raggiungere le semifinali degli US Open. Lo spagnolo si è imposto sull’argentino con il punteggio di 6-4 7-5 6-2 ed è così ancora in corsa per la conquista del 19o titolo nel grande slam. Prossimo ostacolo sarà l’italiano Matteo Berrettini (25).

Nella sfida dell’Arthur Ashe il maiorchino non ha però completamente convinto. In particolare Nadal non è riuscito a gestire due comodi vantaggi, 4-0 nella prima frazione e 5-1 nella seconda, permettendo al suo avversario di tornare in parità, ma nei momenti chiave ha comunque saputo trovare lo spunto giusto per far suoi entrambi set. “Ho commesso degli errori – ha sottolineato l’iberico – ma Schwartzman ha giocato bene. Quel che conta è aver raggiunto le semifinali, per me è molto importante”.

Us Open – Quarti di Finale

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

B. Bencic vs D. Vekic



Slam Us Open B. Bencic [13] B. Bencic [13] 7 6 D. Vekic [23] D. Vekic [23] 6 3 Vincitore: B. Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Berrettini vs G. Monfils



Slam Us Open M. Berrettini [24] M. Berrettini [24] 3 6 6 3 7 G. Monfils [13] G. Monfils [13] 6 3 2 6 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 G. Monfils 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Monfils 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

B. Andreescu vs E. Mertens



Slam Us Open B. Andreescu [15] B. Andreescu [15] 3 6 6 E. Mertens [25] E. Mertens [25] 6 2 3 Vincitore: B. Andreescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Mertens 15-0 30-0 3-5 → 3-6 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 E. Mertens 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

D. Schwartzman vs R. Nadal



Slam Us Open D. Schwartzman [20] D. Schwartzman [20] 4 5 2 R. Nadal [2] R. Nadal [2] 6 7 6 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 17:00

J. Forejtek vs L. Nardi



Slam Us Open J. Forejtek [4] J. Forejtek [4] 0 6 6 0 L. Nardi • L. Nardi 0 3 2 0 Vincitore: J. Forejtek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Nardi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Forejtek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Forejtek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Forejtek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Forejtek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 J. Forejtek 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 17:00

3°INC F. Cobolli / L. Nardi vs A. Paulson / A. Zgirovsky