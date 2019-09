Us Open: Matteo Berrettini e la sfida con Gael Monfils. Le quote

Dal Nuovo Salario, quartiere della periferia nord est di Roma, a Flushing Meadows. L’avventura di Matteo Berrettini agli Us Open continua e il giovane tennista della Capitale domani affronterà Gael Monfils nei quarti di finale. Sarà la prima sfida tra i due e la non accentuata differenza di ranking (Berrettini è 25°, il francese 13° in classifica ATP) disegna un pronostico in equilibrio.

Monfils è leggermente in vantaggio secondo gli analisti Sisal Matchpoint, che danno a 1,55 la sua vittoria, mentre Berrettini è dato a 2,40. Nel caso eguaglierebbe il record di Corrado Barazzutti, unico azzurro in grado di arrivare alle semifinali dello Us Open, nel 1977. Fino a qui il tennista italiano ha sempre vinto il primo set e poi l’incontro, ripetersi nella gara di domani pagherebbe 3,20, comunica Agipronews. Nelle scommesse sul risultato esatto la quota che indica il più probabile finale a favore di Berrettini è il 5,75 per il suo 3-1.