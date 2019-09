Challenger Genova: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Si è alzato il sipario sulla diciassettesima edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento fino a domenica sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova con un Total Financial Commitment (montepremi+iscrizione) di 185mila Dollari.

Intanto si sono qualificati al tabellone principale Andrea Vavassori e Alex Molcanche hanno battuto rispettivamente Gonzalo Escobar (6-3/7-5) e Julian Ocleppo (6-4/7-6). Avanzano al secondo turno il cileno Alejandro Tabilo che ha vinto contro il britannico Jan Choinski (6-0/6-2), il talento azzurro Giulio Zeppieri (vittoria 6-1/7-5 sull’indiano Sumit Nagal) e il croato Viktor Galovic: ko Alessandro Giannessi che si è ritirato dopo aver perso il primo set 6-0 mentre era sotto 2-0 nel secondo set. Buona la prima anche per l’argentino Carlos Berlocq e lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles che hanno vinto contro il portoghese Joao Domingues (4-6/6-1/6-2) e il brasiliano Joao Menezes (6-0/6-4). Avanzano anche l’argentino Facundo Bagnisvittorioso sullo spagnolo Tommy Robredo (6-2/7-6) e l’austriaco Sebastian Ofnervittorioso sullo spagnolo Guillermo Garcia Lopez (6-2/6-2). Debutto vincente per l’italiano Andrea Pellegrino che battuto Rogerio Dutra Silva (6-2/4-3 col brasiliano che si è ritirato). Molto bene anche gli altri azzurri Gianluca Mager che ha battuto 7-5/6-4 il tedesco Julian Lenz e Filippo Baldi che ha vinto in 3 set contro l’altro tedesco Rudolf Molleker: 5-7/6-2/6-1.

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [12] Lorenzo Giustino vs [WC] Giulio Zeppieri

2. [8] Thiago Monteiro vs [WC] Andrea Pellegrino

3. Viktor Galovic vs [11] Alejandro Davidovich Fokina

4. Gianluca Mager vs [9] Salvatore Caruso (non prima ore: 19:00)

5. Facundo Bagnis vs [6] Stefano Travaglia

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30)

1. [7] Jaume Munar vs Carlos Berlocq

2. [Q] Andrea Vavassori vs Yannick Hanfmann

3. [14] Taro Daniel vs Mohamed Safwat OR Facundo Arguello

4. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs Lorenzo Giustino / Gerard Granollers

5. [WC] Federico Gaio / Andrea Pellegrino vs [2] Romain Arneodo / Hugo Nys

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30)

1. [Q] Alex Molcan vs [Alt] Thomaz Bellucci

2. Bernabe Zapata Miralles vs [15] Kimmer Coppejans

3. [10] Guido Andreozzi vs Sebastian Ofner

4. Attila Balazs / Fernando Romboli vs Rameez Junaid / Purav Raja