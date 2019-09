Us Open: Novak Djokovic si ritira. Wawrinka ai quarti di finale. Novak polemico con il pubblico

Stan Wawrinka ha staccato il biglietto per i quarti di finale degli US Open.

Stan ha sfruttato il forfait del numero uno al mondo Novak Djokovic, il quale ha alzato bandiera bianca per un problema alla spalla sinistra quando il 34enne si trovava comunque in vantaggio per 6-4 7-5 2-1. Ora Wawrinka se la vedrà con Daniil Medvedev (5), vittorioso a sua volta per 3-6 6-3 6-2 7-6 (7/2) sul tedesco Dominik Köpfer. Il russo, recente trionfatore al torneo di Cincinnati, è senz’altro uno dei giocatori più in forma del momento.

Alle prese con quest’infortunio alla spalla da ormai un paio di settimane, il serbo, che a New York era campione in carica, è uscito dal campo ancora una volta con fare piuttosto polemico nei confronti del pubblico, considerato troppo, a parer suo, dalla parte dell’avversario. I due giocatori non si erano più incontrati dalla gloriosa finale del 2016, quando l’elvetico conquistò proprio qui a Flushing Meadows il suo terzo Grande Slam della carriera. Lo svizzero che ora sembra aver ritrovato la migliore condizione: “Ci ho messo due anni a ritrovare questo livello – ha spiegato lo stesso Wawrinka a fine match – Non è mai bello vincere un match per ritiro, ma ho giocato un ottimo tennis e sono molto contento di essere tornato quello che ero”.