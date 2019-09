Challenger New Haven: Il Tabellone Principale. Andreas Seppi è il n.1 del seeding

Parte Alta

(1) Seppi, Andreas vs Bye

Qualifier vs Smith, Roy

(WC) Zhu, Evan vs Redlicki, Michael

Bye vs (16) Polansky, Peter

(10) Couacaud, Enzo vs Bye

Quiroz, Roberto vs Rubin, Noah

Mejia, Nicolas vs Smith, John-Patrick

Bye vs (7) Laaksonen, Henri

(4) Klahn, Bradley vs Bye

Blanch, Ulises vs Watanuki, Yosuke

Kirchheimer, Strong vs Escobedo, Ernesto

Bye vs (15) Eubanks, Christopher

(12) Torpegaard, Mikael vs Bye

Bangoura, Sekou vs Sarkissian, Alexander

Kwiatkowski, Thai-Son vs Sinclair, Colin

Bye vs (6) Paul, Tommy

Parte Bassa

(5) Kudla, Denis vs Bye

Qualifier vs Mmoh, Michael

Ritschard, Alexander vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (11) Gomez, Emilio

(13) Krueger, Mitchell vs Bye

(WC) Kovacevic, Aleksandar vs Shane, Ryan

(WC) King, Dylan vs (WC) Chrysochos, Petros

Bye vs (3) Dzumhur, Damir

(8) Istomin, Denis vs Bye

Young, Donald vs Peliwo, Filip

(WC) Mcnally, John vs (PR) Sarmiento, Raymond

Bye vs (9) Giron, Marcos

(14) King, Darian vs Bye

Redlicki, Martin vs Arevalo, Marcelo

Carr, Simon vs Aragone, JC

Bye vs (2) Schnur, Brayden