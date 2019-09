Us Open: Out Ashleigh Barty e Karolina Pliskova

Ashleigh Barty (WTA 2) dovrà ancora aspettare prima di riuscire a bissare il successo in uno Slam. Dopo la vittoria ottenuta in primavera sulla terra del Roland Garros e l’eliminazione agli ottavi di Wimbledon, l’australiana si è fermata allo stesso stadio della competizione anche agli US Open. La 23enne è stata infatti facilmente superata in due set 6-2 6-4 dalla cinese Qiang Wang (18).

Fine dell’avventura a New York anche per un’altra delle teste di serie, la ceca Karolina Pliskova (3), eliminata con il punteggio di 6-7 (1/7) 6-3 7-5 dalla britannica Johanna Konta (16). Con lei ai quarti di finale ci sarà pure Serena Williams (8), che ha piegato la resistenza di Petra Martic (22) in due set, 6-3 6-4.