Us Open: Paolo Lorenzi fuori al terzo turno

Stan Wawrinka (ATP 24) ha sconfitto il nostro Paolo Lorenzi nel terzo turno degli Us Open. Stan ha battuto per 6-4 7-6 (11/9) 7-7 (7/4) in 2h58′ Paolo Lorenzi (135). Entrato nel tabellone principale da lucky loser, l’italiano ha venduto cara la pelle, ma le due precedenti maratone di oltre quattro ore alla lunga si sono fatte sentire. Un po’ frettoloso nel voler chiudere lo scambio, Wawrinka è stato dal canto suo bravo a evitare complicazioni, facendo suo il tiratissimo tie-break del secondo set. Nella terza frazione il rossocrociato ha servito per il match sul 5-4, ma ha dovuto di nuovo attendere il tie-break per imporsi. Wawrinka ora potrà godere di un giorno di riposo prima di incrociare la racchetta probabilmente con Novak Djokovic (1).