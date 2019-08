Us Open: Nessun problema per Roger Federer

Se nelle prime due apparizioni agli US Open 2019 Roger Federer (ATP 3) aveva preoccupati con delle partenze faticose, perdendo in entrambe le occasioni il primo set, il discorso è completamente cambiato nei 1/16 di finale. Il basilese ha infatti decisamente inserito il turbo contro il malcapitato britannico Daniel Evans (58), battuto con un perentorio 6-2 6-2 6-1 in 80′.

Federer è partito forte già nella prima frazione, vinta grazie ai break piazzati al sesto ed all’ottavo game, ed ha poi ulteriormente schiacciato sull’acceleratore in quella seguente. Il secondo set è così diventato una vera e propria marcia trionfale per l’elvetico, che ha realizzato altri due break (quarto e ottavo game) e che ha non ha perso nemmeno un punto in tutti e quattro i suoi turni di servizio. Dopo aver rubato la battuta ad Evans in entrata di terzo set, il basilese nel game seguente ha subito il primo break del match. Un piccolo intoppo prima di allungare fino al 6-1 finale. Prossimo avversario dell’elvetico sarà il belga David Goffin (15) o lo spagnolo Pablo Carreno Busta (69).