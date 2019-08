Us Open: Eterno Paolo Lorenzi. Bene Matteo Berrettini. Fuori Lorenzo Sonego

Prima volta al terzo turno di Flushing Meadows per Matteo Berrettini: il 23enne romano, numero 25 del ranking mondiale e 24esima testa di serie, alla seconda presenza nel tabellone principale degli US Open si è imposto per 75 76(5) 46 61, in poco meno di tre ore di gioco, sull’australiano Jordan Thompson, numero 55 Atp.

Prossimo ostacolo per Berrettini – sabato – l’australiano Alexei Popyrin, vent’anni, numero 105 Atp.

La partita punto per punto



Slam Us Open M. Berrettini [24] M. Berrettini [24] 7 7 4 6 J. Thompson J. Thompson 5 6 6 1 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 J. Thompson 15-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Thompson 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Paolo Lorenzi approda al terzo turno. Il 37enne senese, numero 135 del ranking mondiale – ripescato in tabellone come lucky loser dopo il forfait per infortunio al ginocchio del sudafricano Kevin Anderson – si è aggiudicato un’altra maratona imponendosi per 76(11) 67(2) 76(2) 36 63, in 4 ore e 47 minuti di gioco, sul Next Gen serbo Miomir Kecmanovic, vent’anni, numero 50 Atp.

Al prossimo turno Lorenzi troverà dall’altra parte della rete lo svizzero Stan Wawrinka, numero 24 Atp e 23esima testa di serie, vincitore di questo torneo nel 2016.

La partita punto per punto



Slam Us Open M. Kecmanovic M. Kecmanovic 6 7 6 6 3 P. Lorenzi P. Lorenzi 7 6 7 3 6 Vincitore: P. Lorenzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 11*-10 11*-11 11-12* 6-6 → 6-7 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Ha invece fallito il secondo esame di spagnolo Lorenzo Sonego. Il 24enne torinese, numero 49 Atp, alla seconda partecipazione allo Slam newyorkese (nel 2018 da lucky loser eliminò Gilles Muller e poi cedette a Khachanov), dopo aver liquidato all’esordio in tre set Marcel Granollers, numero 91 del ranking mondiale, ha ceduto per 62 674 62, in un’ora e 54 minuti di partita, a Pablo Andujar, numero 70 Atp.

La partita punto per punto