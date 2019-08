Us Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. Novak Djokovic con un problema alla spalla avanza al terzo turno. Serena Williams vince in tre set

Il detentore del titolo Novak Djokovic (ATP 1) ha superato il secondo turno agli US Open battendo in tre set Juan Ignacio Londero (56) 6-4 7-6 (7/3) 6-1. A dispetto del risultato, però, il serbo ha seriamente rischiato di non farcela: il dolore alla spalla è andato molto vicino dal farlo cedere, come dimostrano i numerosi interventi in campo del medico. “Non è facile giocare con questo dolore, bisogna combattere ed essere fortunati”, ha ammesso il 32enne dopo la partita contro l’argentino.

Nole, per un posto negli ottavi di finale, dovrà affrontare il vincente della sfida tra il connazionale Dusan Lajovic (29) e l’americano Denis Kudla (111).

Serena Williams (WTA 8) si è solo spaventata contro la 17enne americana Catherine McNally (121) nel secondo turno. Sotto di un set, la 37enne ha rimontato chiudendo con i parziali di 5-7 6-3 6-1.

Us Open – 2° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

M. Bolkvadze vs Ka. Pliskova



Slam Us Open M. Bolkvadze M. Bolkvadze 1 4 Ka. Pliskova [3] Ka. Pliskova [3] 6 6 Vincitore: Ka. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Bolkvadze 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Ka. Pliskova 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Bolkvadze 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Bolkvadze 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Ka. Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 M. Bolkvadze 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Bolkvadze 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 M. Bolkvadze 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Bolkvadze 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Bolkvadze 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

R. Federer vs D. Dzumhur



Slam Us Open R. Federer [3] R. Federer [3] 3 6 6 6 D. Dzumhur D. Dzumhur 6 2 3 4 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 5-3 → 6-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 5-2 → 5-3 R. Federer 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 R. Federer 15-0 15-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Federer 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 0-4 → 1-4 R. Federer 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

N. Djokovic vs J.I. Londero



Slam Us Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 6 7 6 J.I. Londero J.I. Londero 4 6 1 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J.I. Londero 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 N. Djokovic 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 J.I. Londero 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 2-1 → 3-1 J.I. Londero 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J.I. Londero 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 J.I. Londero 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J.I. Londero 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 J.I. Londero 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J.I. Londero 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J.I. Londero 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J.I. Londero 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J.I. Londero 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J.I. Londero 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J.I. Londero 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 J.I. Londero 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J.I. Londero 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Williams vs C. McNally



Slam Us Open S. Williams [8] S. Williams [8] 5 6 6 C. McNally C. McNally 7 3 1 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 C. McNally 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 S. Williams 30-0 40-0 4-1 → 5-1 C. McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 S. Williams 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 C. McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 S. Williams 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. McNally 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. McNally 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Williams 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 S. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 C. McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 C. McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Williams 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Williams 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

B. Klahn vs K. Nishikori



Slam Us Open B. Klahn B. Klahn 2 6 3 5 K. Nishikori [7] K. Nishikori [7] 6 4 6 7 Vincitore: K. Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 B. Klahn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 K. Nishikori 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Klahn 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Klahn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 15-30 40-30 2-5 → 2-6 B. Klahn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Klahn 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

E. Svitolina vs V. Williams



Slam Us Open E. Svitolina [5] E. Svitolina [5] 6 6 V. Williams V. Williams 4 4 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 V. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 E. Svitolina 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 V. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 V. Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 V. Williams 15-0 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 V. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 V. Williams 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 V. Williams 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

L. Zhu vs M. Keys



Slam Us Open L. Zhu L. Zhu 4 1 M. Keys [10] M. Keys [10] 6 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Keys 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 L. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 L. Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 M. Keys 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 M. Keys 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

L. Davis vs A. Barty



Slam Us Open L. Davis L. Davis 2 6 A. Barty [2] A. Barty [2] 6 7 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 L. Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 L. Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

B. Coric vs G. Dimitrov



Grandstand – Ore: 17:00

J. Konta vs M. Gasparyan



Slam Us Open J. Konta [16] J. Konta [16] 0 0 M. Gasparyan • M. Gasparyan 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Gasparyan 0-0

H. Dellien vs D. Medvedev



S. Wawrinka vs J. Chardy



S. Kenin vs L. Siegemund



Court 17 – Ore: 17:00

A. Van Uytvanck vs Q. Wang



Slam Us Open A. Van Uytvanck A. Van Uytvanck 0 1 Q. Wang [18] • Q. Wang [18] 0 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Q. Wang 1-0 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Martic vs A. Bogdan



D. Kudla vs D. Lajovic



Slam Us Open D. Kudla D. Kudla 0 0 D. Lajovic [27] • D. Lajovic [27] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Lajovic 0-0

R. Opelka vs D. Koepfer



Slam Us Open R. Opelka R. Opelka 4 4 6 D. Koepfer D. Koepfer 6 6 7 Vincitore: D. Koepfer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Opelka 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Koepfer 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 4-3 → 4-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Opelka 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-5 → 4-5 D. Koepfer 15-0 15-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Opelka 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 D. Koepfer 15-0 30-0 2-1 → 2-2 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 17:00

C. Garin vs A. de Minaur



Slam Us Open C. Garin [31] • C. Garin [31] 30 0 A. de Minaur A. de Minaur 0 1 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Garin 15-0 30-0 0-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

E. Alexandrova vs S. Zhang



M. Sakkari vs S. Peng



Slam Us Open M. Sakkari [30] • M. Sakkari [30] 0 1 S. Peng S. Peng 0 1 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Sakkari 1-1 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

J. Brooksby vs N. Basilashvili



Court 10 – Ore: 17:00

K. Mladenovic vs F. Ferro



Slam Us Open K. Mladenovic K. Mladenovic 0 0 F. Ferro • F. Ferro 15 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Ferro 15-0 0-0

F. Lopez vs Y. Nishioka



R. Peterson vs D. Yastremska



P. Carreno Busta vs R. Berankis



Court 13 – Ore: 17:00

O. Jabeur vs A. Sasnovich



D. Evans vs L. Pouille



I. Swiatek vs A. Sevastova



G. Barrere vs D. Goffin



Court 4 – Ore: 17:00

A. Mannarino / G. Simon vs R. Klaasen / M. Venus



B. Andreescu / S. Fichman vs W. Osuigwe / T. Townsend



K. Muchova vs S. Hsieh



Slam Us Open K. Muchova K. Muchova 0 0 S. Hsieh [29] • S. Hsieh [29] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Hsieh 0-0

M. Daniell / K. Skupski vs M. Copil / N. Kyrgios



E. Hozumi / M. Ninomiya vs A. Guarachi / B. Pera



Court 6 – Ore: 17:00

L. Bambridge / B. McLachlan vs T. Kwiatkowski / N. Rubin



J. Brady / A. Riske vs R. Olaru / Z. Yang



P. Herbert / N. Mahut vs R. Bopanna / D. Shapovalov



T. Babos / K. Mladenovic vs J. Moore / G. Olmos



M. Granollers / H. Zeballos vs S. Gille / J. Vliegen



Court 7 – Ore: 17:00

L. Chan / I. Dodig vs M.J. Martinez Sanchez / N. Skupski



S. Halep / H. Tecau vs G. Dabrowski / M. Pavic



H. Hurkacz / V. Pospisil vs B. Bryan / M. Bryan



N. Monroe / T. Sandgren vs R. Albot / M. Jaziri



K. Ahn / C. McHale vs H. Baptiste / E. Navarro



Court 8 – Ore: 17:00

N. Mektic / F. Skugor vs J. Smith / J. Thompson



N. Melichar / K. Peschke vs N. Hibino / M. Kato



M. Cecchinato / A. Seppi vs P. Andujar / F. Verdasco



J. Kovalik / A. Ramos-Vinolas vs R. Lindstedt / P. Oswald



Court 9 – Ore: 17:00

L. Arruabarrena / K. Christian vs Y. Duan / S. Zheng



D. Jakupovic / S. Santamaria vs F. Di Lorenzo / A. Li



R. Jebavy / M. Middelkoop vs R. Haase / W. Koolhof



K. Flipkens / J. Larsson vs V. Kuzmova / A. Sasnovich



Court 11 – Ore: 17:00

D. Krawczyk / J. Pegula vs C. Dolehide / V. King



R. Harrison / S. Querrey vs R. Ram / J. Salisbury



P. Cuevas vs K. Majchrzak



A. Bublik / J. Millman vs E. King / H. Reese



Court 12 – Ore: 17:00

U.M. Arconada / H. Carter vs N. Kichenok / A. Spears



R. Atawo / A. Muhammad vs D. Kasatkina / A. Kontaveit



M. Kecmanovic vs P. Lorenzi



A. Forbes / A. Noel vs V. Golubic / S. Sorribes Tormo



Court 14 – Ore: 17:00

H. Nys / D. Sharan vs R. Carballes Baena / F. Delbonis



O. Marach / J. Melzer vs M. Kukushkin / A. Rublev



A. Molteni / I. Zelenay vs L. Mayer / J. Sousa



A. Blinkova / Y. Wang vs E. Mertens / A. Sabalenka



Court 15 – Ore: 17:00

A. Krajicek / E. Roger-Vasselin vs L. Djere / J. Tipsarevic



L. Kichenok / J. Ostapenko vs K. Kozlova / A. Potapova



M. Arevalo / J.O’Mara vs B. Paire / M. Zverev



A. Groenefeld / D. Schuurs vs A. Cornet / F. Ferro



