Us Open: Serena Williams domina Maria Sharapova

Il big match annunciato del primo turno degli US Open è stato in realtà un’esecuzione. Troppa infatti la differenza in campo nella sfida tra le due ex numero uno del mondo Serena Williams (WTA 8) e Maria Sharapova (87). In possesso di una condizione atletica insufficiente, la siberiana nulla ha potuto contro le bordate da fondo dell’americana, che ha facilmente vinto per la 20a volta su 22 scontri diretti grazie al risultato di 6-1 6-1 in appena 59′.

La prime sorprese ci sono comunque state anche in campo femminile, con Angelique Kerber (WTA 14) che si è arresa in tre set per 7-5 0-6 6-4 alla francese Kristina Mladenovic (54) e Caroline Garcia che si è fatta superare dalla tunisina Ons Jabeur (62) per 7-6 (10/8) 6-2. Ha dal canto suo trovato la 12a sconfitta filata in questa stagione la canadese Eugenie Bouchard (119), eliminata con un doppio 6-3 dalla lettone Anastasia Sevastova (11).