US Open: LIVE i risultati dei giocatori italiani. Day 1. Eterno Paolo Lorenzi che conquista il secondo turno. Fuori gli altri azzurri

Esordio positivo per Paolo Lorenzi agli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione partito sui campi in cemento di Flushing Meadows.

Il 37enne senese, numero 135 del ranking mondiale, lucky loser dopo il forfait per infortunio al ginocchio del sudafricano Kevin Anderson per quella che è la sua ottava partecipazione al Major della Grande Mela – nel 2017 ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un Major – ha piegato in rimonta lo statunitense, non ancora 17enne, Zachary Svajda, numero 1415 Atp, in gara con una wild card avendo vinto i campionati nazionali USA under 18: 36 67(5) 64 76(4) 62, in quattro ore e 20 minuti, il punteggio per l’azzurro.

Al secondo turno l’azzurro affronterà il Next Gen serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 Atp.

Us Open – 1° Turno

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00 (Italiane)

1°INC S. Wawrinka vs J. Sinner



Slam Us Open S. Wawrinka [23] S. Wawrinka [23] 6 7 4 6 J. Sinner J. Sinner 3 6 6 3 Vincitore: S. Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Wawrinka 15-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 17 – Ore: 17:00

2°INC F. Fognini vs R. Opelka



Slam Us Open F. Fognini [11] F. Fognini [11] 3 4 7 3 R. Opelka R. Opelka 6 6 6 6 Vincitore: R. Opelka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 R. Opelka 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-15 0-2 → 1-2 R. Opelka 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 17:00

3°INC Z. Svajda vs P. Lorenzi



Slam Us Open Z. Svajda Z. Svajda 6 7 4 6 2 P. Lorenzi P. Lorenzi 3 6 6 7 6 Vincitore: P. Lorenzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 17:00

3°INC A. Seppi vs G. Dimitrov



Slam Us Open A. Seppi A. Seppi 1 7 4 3 G. Dimitrov G. Dimitrov 6 6 6 6 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 G. Dimitrov 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Seppi 15-0 15-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 17:00

3°INC M. Sakkari vs C. Giorgi