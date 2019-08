ITF Junior: la situazione aggiornata per gli US Open. Probabilmente otto maschi e una sola femmina italiana al via

Settimana con tornei in preparazione agli US Open junior che partiranno in settimana con le qualificazioni. Nel campo maschile avremo sicuramente sei rappresentanti che dovrebbero arrivare a otto, forse una sola ragazza italiana invece parteciperà all’ultimo Slam stagionale.

Nel dettaglio sicuri del main draw tra i maschi, Flavio Cobolli (numero 16 del seeding), Matteo Arnaldi (32) e Francesco Passero (40). Potrebbero entrare direttamente nel main draw Luca Nardi (attualmente al numero 2 delle quali e Samuel Vincent Ruggeri (5 delle quali). Sicuro delle qualificazioni Lorenzo Rottoli (20) e dovrebbero riuscire ad entrare anche Luciano Darderi (fuori di 4) e Francesco Maestrelli (fuori di 6). Nel femminile invece, tra rinunce e situazione deficitaria in classifica, certamente nessuna ragazza italiana sarà in main draw, l’unica che potrebbe partecipare alle qualificazioni è Alice Amendola, attualmente fuori di due posizioni.

Il torneo più importante della settimana si è svolto negli Stati Uniti, un grado 1, dove erano presenti alcuni nostri rappresentanti. Flavio Cobolli e Lorenzo Rottoli sono arrivati ai quarti di finale, Samuel Vincent Ruggeri e Francesco Maestrelli si sono fermati al primo turno, Pietro Perego non ha superato le qualificazioni. Nessuna presenza nel torneo femminile.

Questa settimana è già iniziato l’ultimo J1, in Canada, prima degli Us Open con molti italiani al via nel tabellone maschile.

Per il resto, in Europa il torneo più importante della settimana si è svolto in Ungheria, un J2. Nel femminile, molto brava Beatrice Ricci ad arrivare in semifinale. Poi, secondo turno per la rientrante Eleonora Alvisi, per Sofia Rocchetti e primo turno per Federica Trevisan, non ha superato le quali Giulia Caramelli. Nel maschile secondo turno per Luigi Castelletti e primo turno per Luca Castagnola, non ha superato le quali Filippo Romano.

In Egitto, torneo J3, semifinale per Alessandra Simone nel femminile e secondo turno per Daniel Bagnolini nel maschile. In Ucraina in un altro J3, semifinale per Alberto Orso

In Slovenia, torneo J4, quarti di finale per Alessio Tramontin, secondo turno per Gilberto Casucci, Riccardo Padovani, Samuele Pieri, Jonas Greif e Leonardo Biasolo, primo turno per Filippo di Perna, Marco Mania e Lautaro Sanchez, non hanno superato le quali Giulio Zanettin, Lorenzo Ferri, Francesco Sain, Filippo Fracassi, Niccolò Baroni e Pietro Pampanin. Nel femminile semifinale per Camilla Zanolini, secondo turno per Carlotta Moccia e Emma Pedretti, primo turno per Nicole Teodosescu, Alice Delucca, non hanno superato le quali Giorgia Cavestro, Isabel Descalzi e Linda Canestrari.

In Macedonia (torneo J5) nel femminile, quarti di finale per Denise Valente, terzo turno per Andrea Artimedi, Giorgia Pedone e Federica Urgesi, secondo turno per Virginia Ferrara, non si sono qualificate Julia Peer e Anna Paradisi (2005). Nel maschile dello stesso torneo non si sono qualificati Leonardo Passafiume, Leonardo Kolbe, Diego Brevetti, Lorenzo D’Annibale e Francesco De Paoli.

Infine in Moldova, torneo J5, Letizia Corsini è arrivata al secondo turno e Benedetta Sensi (2005) ha superato le qualificazioni ma ha perso al primo turno. Nel maschile semifinale per Gabriele Camilli, quarti di finale per Daniele Minighini e Roberto Miceli, primo turno per Niccolò Ciavarella, non si è qualificato Vittorio Faletti.





Paolo Angella