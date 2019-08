Us Open: Accoppiamenti italiani e i favoriti secondo i bookmakers. Jannik Sinner è il 130 esimo italiano a disputare uno Slam nell’era Open

Il cammino di Roger Federer (ATP 3) agli US Open inizierà dalla sfida contro Sumit Nagal (190). Il 22enne indiano, capace di entrare per la prima volta in carriera nel tabellone principale di uno Slam, avrà l’onore di affrontare il 5 volte campione in night session.

Anche Stan Wawrinka (24) farà il suo debutto in notturna. Il 34enne vodese, vincitore a Flushing Meadows nel 2016, sarà impegnato contro il 18enne astro nascente italiano Jannik Sinner (131), anche lui alla prima presenza in un primo turno di uno Slam. Sempre in campo maschile il numero 1 del mondo Novak Djokovic sarà opposto allo spagnolo Roberto Carballes Baena (76), anche lui proveniente dalle qualificazioni.

Rafael Nadal avrà un primo turno non semplicissimo, rispetto a Novak e Roger, ma parte favoritissimo con l’australiano John Milman apparso in discreta forma nelle ultime settimane.

Jannik Sinner sarà il 130° italiano nella storia a disputare un torneo dello Slam. Il 2° più giovane nell’Era Open dopo Diego Nargiso.



Favoriti: Ha conquistato quattro degli ultimi cinque Slam, compresa la memorabile vittoria a Wimbledon, poco più di un mese fa. Logico che sia Novak Djokovic il grande favorito per gli Us Open 2019, al via il 26 agosto. Il serbo campione uscente è saldamente la prima scelta degli analisti Snai: sul cemento di Flushing Meadows, il trionfo di ‘Nole’ è offerto a 2,20, in netto vantaggio sul primo rivale, Rafa Nadal, a 5,00. Qualche riserva anche per Roger Federer, a 8,00. Il capitolo sorprese si apre con Daniil Medvedev, il russo che va alla carica a 15, seguito dagli altri protagonisti della top ten del ranking Atp: Stefanos Tsitsipas (25) e Dominic Thiem (33). A 33 anche Nick Kyrgios, il primo degli azzurri è invece Matteo Berrettini a 150. Per il torneo femminile svetta Serena Williams a 6,00, in vantaggio su Simona Halep (8,00) e sulla campionessa uscente, Naomi Osaka, a 10 come l’australiana Ashleigh Barty.

Menzione speciale per la 15enne Cori Gauff: per la statunitense, il colpo della vita pagherebbe 100 volte.

Accoppiamenti degli azzurri agli Us Open

(23) S. Wawrinka vs J. Sinner 1.18 5.50

(11) F. Fognini vs R. Opelka 2.16 1.69

A. Seppi vs G. Dimitrov 3.15 1.35

(24) M. Berrettini vs R. Gasquet 2.21 1.65

H. Laaksonen vs M. Cecchinato 2.18 1.67

L. Sonego vs M. Granollers 1.52 2.52

T. Fabbiano vs (4) D. Thiem 7.00 1.10

Accoppiamenti delle azzurre agli Us Open

(30) M. Sakkari vs C. Giorgi 1.53 2.48