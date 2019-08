Cancellata l’intera giornata del torneo Challenger dell’L’Aquila. Domani quarti e semifinali

Nessun match disputato, è la pioggia la protagonista del venerdì degli Internazionali di Tennis Città dell’Aquila | Aterno Gas & Power Tennis Cup. La quinta giornata del Challenger targato MEF Tennis Events, che avrebbe dovuto vedere in campo i quarti di finale di singolare e le semifinali di doppio, si conclude invece con un nulla di fatto, causato dalle avverse condizioni meteorologiche.

Il programma di sabato – Tutto rinviato a sabato 24 agosto, giornata nella quale al Circolo Tennis L’Aquila “Peppe Verna” andranno in scena i quarti e le semifinali di singolare, oltre alle semifinali e la finale di doppio. Si comincia alle ore 9.30, con il match tra Aleksandar Vukic e Carlos Taberner e quello tra Andrea Collarini e Francisco Cerundolo. A seguire la testa di serie numero 1 Andrej Martin se la vedrà con Guilherme Clezar, mentre Dmitry Popko sfiderà Johannes Haerteis. La seconda parte della giornata sarà dedicata alle conseguenti semifinali e agli incontri di doppio, per un ricco quadro di partite che promette spettacolo.

GRANDSTAND – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [9] Aleksandar Vukic vs Carlos Taberner

2. [1] Andrej Martin vs Guilherme Clezar (non prima ore: 10:30)

3. Andrea Collarini OR [14/ITF] Francisco Cerundolo vs [9] Aleksandar Vukic OR Carlos Taberner (non prima ore: 12:00)

4. [1] Andrej Martin OR Guilherme Clezar vs [3/ITF] Dmitry Popko OR Johannes Haerteis (non prima ore: 14:00)

5. Tomislav Brkic / Ante Pavic OR [4] Nikola Cacic / Antonio Sancic vs Luca Margaroli / Andrea Vavassori OR Andre Begemann / Florin Mergea (non prima ore: 17:00)

COURT 1 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Andrea Collarini vs [14/ITF] Francisco Cerundolo

2. [3/ITF] Dmitry Popko vs Johannes Haerteis (non prima ore: 10:30)

3. Tomislav Brkic / Ante Pavic vs [4] Nikola Cacic / Antonio Sancic (non prima ore: 12:00)

4. Luca Margaroli / Andrea Vavassori vs Andre Begemann / Florin Mergea