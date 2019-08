WTA Bronx: Camila Giorgi annulla 4 match point e conquista la finale

Camila Giorgi mette a segno un gran recupero e dopo aver annullato ben 4 match point conquista la finale nel torneo WTA International del Bronx.

L’azzurra ha sconfitto in semifinale per 46 64 76 (6) la cinese Qiang Wang testa di serie n.1 della manifestazione.

Domani in finale Camila Giorgi sfiderà Magda Linette proveniente dalle qualificazioni.

Da segnalare che l’azzurra nel terzo e decisivo set è andata sotto per 3 a 5.

Sul 4 a 5 la Giorgi ha piazzato il controbreak dopo aver annullato anche una palla match.

Si andava al tiebreak e qui Camila dal 3 a 6, annullava tre match point consecutivi ed infilava un parziale di cinque punti consecutivi vincendo la partita per 8 punti a 6.

WTA Bronx International | Cemento | $250.000 – Semifinali

Victor Kiam Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Margarita Gasparyan / Monica Niculescu vs [3] Darija Jurak / Maria Jose Martinez Sanchez



WTA Bronx Margarita Gasparyan / Monica Niculescu Margarita Gasparyan / Monica Niculescu 5 6 7 Darija Jurak / Maria Jose Martinez Sanchez [3] Darija Jurak / Maria Jose Martinez Sanchez [3] 7 2 10 Vincitori: JURAK / MARTINEZ SANCHEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 D. Jurak / Jose Martinez Sanchez 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Gasparyan / Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 D. Jurak / Jose Martinez Sanchez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 M. Gasparyan / Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 4-2 D. Jurak / Jose Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 M. Gasparyan / Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 D. Jurak / Jose Martinez Sanchez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Gasparyan / Niculescu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Jurak / Jose Martinez Sanchez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Gasparyan / Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 D. Jurak / Jose Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Gasparyan / Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 D. Jurak / Jose Martinez Sanchez 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 M. Gasparyan / Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 D. Jurak / Jose Martinez Sanchez 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 M. Gasparyan / Niculescu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 D. Jurak / Jose Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Gasparyan / Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 1-3 D. Jurak / Jose Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Gasparyan / Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 D. Jurak / Jose Martinez Sanchez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Magda Linette vs [5] Katerina Siniakova (non prima ore: 19:00)



WTA Bronx Magda Linette Magda Linette 7 6 Katerina Siniakova [5] Katerina Siniakova [5] 6 2 Vincitore: M. LINETTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 M. Linette 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 M. Linette 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-3 → 4-3 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Linette 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 M. Linette 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

3. [1] Qiang Wang vs Camila Giorgi