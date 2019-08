Duck-Hee Lee primo giocatore sordo ad ottenere una vittoria nel circuito maggiore: “”Mi prendevano in giro e mi dicevano che non potevo giocare”

Per la prima volta nella storia un giocatore sordo ha ottenuto la prima vittoria in carriera in un torneo del circuto maggiore.circuito ATP in un match di un tabellone

A compiere quest’impresa è stato il coreano Duck-Hee Lee, che nel primo turno di Winston-Salem ha avuto la meglio per 7-6 (7/4) 6-1 in 1h45′ sul rossocrociato Henri Laaksonen.

“Mi prendevano in giro e mi dicevano che non potevo giocare – ha spiegato a fine match il 21enne asiatico, che non riesce a sentire né i giudici di linea né l’arbitro per il punteggio – ma io volevo solo dimostrare che si sbagliavano e ora ci sono riuscito grazie al sostegno della mia famiglia e dei miei amici”.