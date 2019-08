Challenger Portoroz, Meerbusch e Vancouver: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale

Portoroz – Quarti di Finale

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 17:00)

1. [6] Constant Lestienne vs [Alt] Artem Dubrivnyy



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Blaz Rola vs [8] Roman Safiullin (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Aljaz Bedene vs Lukas Klein (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Court C – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 17:00)

1. [3] Lucas Miedler / Tristan-Samuel Weissborn vs [PR] Nicolas Barrientos / Ariel Behar



Il match deve ancora iniziare

2. Viktor Durasovic vs [13] Zdenek Kolar (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Sarp Agabigun / Altug Celikbilek vs [PR] Teymuraz Gabashvili / Carlos Gomez-Herrera



Il match deve ancora iniziare

stm Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Jan Choinski vs [10] Aslan Karatsev



CH Meerbusch Jan Choinski [7] • Jan Choinski [7] 0 6 6 5 Aslan Karatsev [10] Aslan Karatsev [10] 0 4 7 5 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Choinski 5-5 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Karatsev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 A. Karatsev 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Choinski 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Choinski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Carlos Taberner vs Tak Khunn Wang



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Jan Choinski OR [10] Aslan Karatsev vs [WC] Louis Wessels (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Pedro Sousa vs Jelle Sels (non prima ore: 17:45)



Il match deve ancora iniziare

YONEX Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Roman Jebavy / Matwe Middelkoop vs N.Sriram Balaji / Vishnu Vardhan



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Roberto Ortega-Olmedo vs [3] Pedja Krstin



Il match deve ancora iniziare

Vancouver – Quarti di Finale

Center Court – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Ricardas Berankis vs Thanasi Kokkinakis



Il match deve ancora iniziare

2. Maxime Janvier vs [Q] Liam Broady (non prima ore: 03:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [PR] Treat Huey / Adil Shamasdin vs Roberto Maytin / Jackson Withrow



Il match deve ancora iniziare

Polygon Court – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Enzo Couacaud vs Go Soeda



Il match deve ancora iniziare

2. [10] Jason Jung vs [16] Marc Polmans



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Jamie Cerretani / Jonathan Erlich vs [2] Robert Lindstedt / Jonny O’Mara (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare