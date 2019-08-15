Italiane nel World Tour Copertina, WTA

Italiane nel World Tour: I risultati del 15 Agosto

15/08/2019 17:42 Nessun commento
Camilla Rosatello nella foto
Camilla Rosatello nella foto

W15 Tabarka – 2° Turno
Sandra Samir EGY [1] vs. Giulia Crescenzi ITA ore

ITF Tabarka
S. Samir [1]
6
3
6
G. Crescenzi
1
6
3
Vincitore: S. Samir
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Andreea Prisacariu ROU vs. Federica Bilardo ITA [3] ore

ITF Tabarka
A. Prisacariu
6
7
F. Bilardo [3]
1
6
Vincitore: A. Prisacariu
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Nadia Echeverria Alam VEN [8] vs. Maria Vittoria Viviani ITA Non prima delle ore 11:00

ITF Tabarka
N. Echeverria Alam [8]
6
6
M. Viviani
4
2
Vincitore: N. Echeverria Alam
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Aurora Zantedeschi ITA vs. Angela Fita Boluda ESP Non prima delle ore 11:00 63 63


W15 Oldenzaal – 2° Turno
Federica Arcidiacono ITA vs. Mylene Halemai FRA ore 13:30

ITF Oldenzaal
F. Arcidiacono
6
6
M. Halemai
1
2
Vincitore: F. Arcidiacono
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W15 Cancun – 2° Turno
Melissa Morales GUA [4] vs. Martina Zerulo ITA Non prima delle ore 17:30

ITF Cancun
M. Morales [4]
0
6
3
0
M. Zerulo
0
4
6
0
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W25+H Las Palmas de Gran Canaria – 2° Turno
Marina Bassols Ribera ESP vs. Gaia Sanesi ITA ore 12:00

ITF Las Palmas Gran Canaria
M. Bassols Ribera
2
6
6
G. Sanesi
6
4
1
Vincitore: M. Bassols Ribera
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Lucia Bronzetti ITA vs. Alexandra Bozovic AUS Non prima delle ore 13:00

ITF Las Palmas Gran Canaria
L. Bronzetti
4
7
1
A. Bozovic
6
6
6
Vincitore: A. Bozovic
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Sarah-Rebecca Sekulic GER vs. Camilla Rosatello ITA ore 12:00

ITF Las Palmas Gran Canaria
S. Sekulic
2
3
C. Rosatello
6
6
Vincitore: C. Rosatello
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