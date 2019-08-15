Italiane nel World Tour: I risultati del 15 Agosto

Camilla Rosatello nella foto
W15 Tabarka – 2° Turno
Sandra Samir [1] vs. Giulia Crescenzi ore
ITF Tabarka
S. Samir [1]
6
3
6
G. Crescenzi
1
6
3
Vincitore: S. Samir
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Samir
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
G. Crescenzi
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
4-3 → 5-3
G. Crescenzi
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
S. Samir
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-2 → 2-3
G. Crescenzi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
S. Samir
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
S. Samir
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Crescenzi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
S. Samir
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
ace
40-A
3-2 → 3-3
S. Samir
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
G. Crescenzi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
S. Samir
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Samir
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
S. Samir
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
G. Crescenzi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Andreea Prisacariu vs. Federica Bilardo [3] ore
ITF Tabarka
A. Prisacariu
6
7
F. Bilardo [3]
1
6
Vincitore: A. Prisacariu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
A. Prisacariu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
F. Bilardo
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
F. Bilardo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
F. Bilardo
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Prisacariu
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Prisacariu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
F. Bilardo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
1-1 → 2-1
A. Prisacariu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
F. Bilardo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bilardo
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
F. Bilardo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
F. Bilardo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Nadia Echeverria Alam [8] vs. Maria Vittoria Viviani Non prima delle ore 11:00
ITF Tabarka
N. Echeverria Alam [8]
6
6
M. Viviani
4
2
Vincitore: N. Echeverria Alam
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Echeverria Alam
4-2 → 5-2
N. Echeverria Alam
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
N. Echeverria Alam
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
1-1 → 1-2
N. Echeverria Alam
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Viviani
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
N. Echeverria Alam
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
N. Echeverria Alam
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
N. Echeverria Alam
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-2 → 3-2
M. Viviani
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-2 → 2-2
N. Echeverria Alam
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Viviani
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
N. Echeverria Alam
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 1-0
Aurora Zantedeschi vs. Angela Fita Boluda Non prima delle ore 11:00 63 63
W15 Oldenzaal – 2° Turno
Federica Arcidiacono vs. Mylene Halemai ore 13:30
ITF Oldenzaal
F. Arcidiacono
6
6
M. Halemai
1
2
Vincitore: F. Arcidiacono
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Arcidiacono
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Halemai
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
5-1 → 6-1
F. Arcidiacono
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
M. Halemai
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
3-1 → 4-1
F. Arcidiacono
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Halemai
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
1-1 → 2-1
M. Halemai
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
W15 Cancun – 2° Turno
Melissa Morales [4] vs. Martina Zerulo Non prima delle ore 17:30
ITF Cancun
M. Morales [4]•
0
6
3
0
M. Zerulo
0
4
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Morales
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
M. Zerulo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
M. Morales
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
2-3 → 3-3
M. Zerulo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
M. Zerulo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Morales
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Zerulo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Morales
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Zerulo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
M. Morales
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-4 → 4-4
M. Morales
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-2 → 3-3
M. Morales
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
2-1 → 3-1
M. Zerulo
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
W25+H Las Palmas de Gran Canaria – 2° Turno
Marina Bassols Ribera vs. Gaia Sanesi ore 12:00
ITF Las Palmas Gran Canaria
M. Bassols Ribera
2
6
6
G. Sanesi
6
4
1
Vincitore: M. Bassols Ribera
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Sanesi
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
M. Bassols Ribera
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-1 → 5-1
G. Sanesi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
M. Bassols Ribera
3-0 → 4-0
M. Bassols Ribera
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
G. Sanesi
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bassols Ribera
5-4 → 6-4
M. Bassols Ribera
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 5-3
G. Sanesi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
M. Bassols Ribera
3-2 → 4-2
M. Bassols Ribera
1-2 → 2-2
M. Bassols Ribera
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bassols Ribera
2-5 → 2-6
G. Sanesi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Bassols Ribera
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
2-3 → 2-4
M. Bassols Ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
df
40-40
40-A
2-1 → 2-2
M. Bassols Ribera
1-0 → 2-0
G. Sanesi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Lucia Bronzetti vs. Alexandra Bozovic Non prima delle ore 13:00
ITF Las Palmas Gran Canaria
L. Bronzetti
4
7
1
A. Bozovic
6
6
6
Vincitore: A. Bozovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Bronzetti
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
df
40-A
1-5 → 1-6
L. Bronzetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-2 → 0-3
L. Bronzetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
df
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
A. Bozovic
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
L. Bronzetti
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
A. Bozovic
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
L. Bronzetti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Bozovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
L. Bronzetti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
A. Bozovic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-1 → 3-2
L. Bronzetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Bozovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
L. Bronzetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
A. Bozovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
3-5 → 4-5
L. Bronzetti
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
A. Bozovic
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
L. Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
A. Bozovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
A. Bozovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Sarah-Rebecca Sekulic vs. Camilla Rosatello ore 12:00
ITF Las Palmas Gran Canaria
S. Sekulic
2
3
C. Rosatello
6
6
Vincitore: C. Rosatello
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sekulic
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
C. Rosatello
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
C. Rosatello
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 1-4
S. Sekulic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
S. Sekulic
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Sekulic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
S. Sekulic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
C. Rosatello
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
0-0 → 1-0
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