Challenger Vancouver: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale

Center Court – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Brayden Schnur vs Enzo Couacaud



2. [1] Ricardas Berankis vs [ITF] Lloyd Glasspool (non prima ore: 21:30)



3. Maxime Janvier vs [12] Hyeon Chung (non prima ore: 03:30)



Polygon Court – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Go Soeda vs [5] Thiago Monteiro



2. [7] Evgeny Donskoy vs [10] Jason Jung



3. [Q] Liam Broady vs [4] Malek Jaziri



4. Thanasi Kokkinakis vs [8] Dominik Koepfer (non prima ore: 00:30)



5. [WC] Alexis Galarneau / Benjamin Sigouin vs [2] Robert Lindstedt / Jonny O’Mara (non prima ore: 03:30)



Court 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Luke Bambridge / Ben McLachlan vs [PR] Treat Huey / Adil Shamasdin



2. [16] Marc Polmans vs Tallon Griekspoor



3. Robert Galloway / Nathaniel Lammons vs [4] Jamie Cerretani / Jonathan Erlich



4. [3] Max Purcell / Matt Reid OR [WC] Stewart Block / Peter Polansky vs Roberto Maytin / Jackson Withrow (non prima ore: 01:30)



