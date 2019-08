Combined Cincinnati: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Fuori Stefanos Tsitsipas

Non ci sarà il tanto atteso derby svizzero a Cincinnati. Al Masters 1000 della cittadina dell’Ohio non sarà infatti Stan Wawrinka (ATP 23) a sfidare Roger Federer (3) negli ottavi del torneo, ma Andrey Rublev (70). Il russo ha piegato Stan in due set con il punteggio di 6-4 6-4

Combined Cincinnati – 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ekaterina Alexandrova vs [4] Simona Halep



WTA Cincinnati Ekaterina Alexandrova Ekaterina Alexandrova 6 5 4 Simona Halep [4] Simona Halep [4] 3 7 6 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 df df 4-4 → 4-5 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Alexandrova 15-0 30-0 ace 3-3 → 4-3 S. Halep 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Alexandrova 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Halep 30-0 40-0 5-6 → 5-7 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 5-6 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Alexandrova 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Halep 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-3 → 4-4 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Alexandrova 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 S. Halep 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 2-0 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Halep 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Halep 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. [1] Ashleigh Barty vs [WC] Maria Sharapova (non prima ore: 19:00)



WTA Cincinnati Ashleigh Barty [1] Ashleigh Barty [1] 6 6 Maria Sharapova Maria Sharapova 4 1 Vincitore: A. BARTY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Sharapova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Sharapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Sharapova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Sharapova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Sharapova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Sharapova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Barty 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 M. Sharapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [7] Alexander Zverev vs [Q] Miomir Kecmanovic



ATP Cincinnati Alexander Zverev [5] Alexander Zverev [5] 7 2 4 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 6 6 Vincitore: M. KECMANOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 2-4 → 2-5 M. Kecmanovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df df 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* ace 3-1* 4*-1 5*-1 ace 6-1* 6-2* 6*-3 6*-4 df 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 5-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Zverev 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df df 1-2 → 1-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Yulia Putintseva vs [8] Sloane Stephens (non prima ore: 01:00)



WTA Cincinnati Yulia Putintseva Yulia Putintseva 6 4 3 Sloane Stephens [8] Sloane Stephens [8] 2 6 6 Vincitore: S. STEPHENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Stephens 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

5. Nick Kyrgios vs [8] Karen Khachanov (non prima ore: 02:30)



ATP Cincinnati Nick Kyrgios Nick Kyrgios 7 6 2 Karen Khachanov [6] Karen Khachanov [6] 6 7 6 Vincitore: K. KHACHANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 K. Khachanov 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* ace 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 ace ace 6-6 → 7-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace ace 5-6 → 6-6 K. Khachanov 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 4-5 → 5-5 K. Khachanov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 K. Khachanov 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-4 → 2-5 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Kei Nishikori vs [Q] Yoshihito Nishioka



ATP Cincinnati Kei Nishikori [4] Kei Nishikori [4] 6 4 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 7 6 Vincitore: Y. NISHIOKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Nishioka 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 1-1 → 1-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 1*-6 df 2*-6 df 6-6 → 6-7 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Jan-Lennard Struff vs [5] Stefanos Tsitsipas



ATP Cincinnati Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 6 7 Stefanos Tsitsipas [3] Stefanos Tsitsipas [3] 4 7 6 Vincitore: J. STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 ace 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 ace 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 J. Struff 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 5-5 → 5-6 J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 J. Struff 15-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 3-1 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Struff 0-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Aliaksandra Sasnovich vs [2] Naomi Osaka



WTA Cincinnati Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 6 6 2 Naomi Osaka [2] Naomi Osaka [2] 7 2 6 Vincitore: N. OSAKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 N. Osaka 15-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-4 → 2-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Osaka 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Sasnovich 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Sasnovich 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 N. Osaka 15-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Sasnovich 15-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-2 → 2-2 A. Sasnovich 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Frances Tiafoe vs [11] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 01:00)



ATP Cincinnati Frances Tiafoe Frances Tiafoe 3 6 1 Roberto Bautista Agut [8] Roberto Bautista Agut [8] 6 3 6 Vincitore: R. BAUTISTA AGUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-15 df 0-3 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

5. [8] Bob Bryan / Mike Bryan vs Ivan Dodig / Filip Polasek



ATP Cincinnati Bob Bryan / Mike Bryan [8] Bob Bryan / Mike Bryan [8] 4 2 Ivan Dodig / Filip Polasek Ivan Dodig / Filip Polasek 6 6 Vincitori: DODIG / POLASEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 B. Bryan / Bryan 0-15 0-40 2-4 → 2-5 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Dodig / Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 B. Bryan / Bryan 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 I. Dodig / Polasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 1-2 → 2-2 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 I. Dodig / Polasek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. Bryan / Bryan 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Stadium 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Alex de Minaur vs [WC] Reilly Opelka



ATP Cincinnati Alex de Minaur Alex de Minaur 7 6 Reilly Opelka Reilly Opelka 6 4 Vincitore: A. DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Opelka 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 ace 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 6-5 → 6-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Opelka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-15 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [3] Karolina Pliskova vs [LL] Yafan Wang



WTA Cincinnati Karolina Pliskova [3] Karolina Pliskova [3] 6 6 Yafan Wang Yafan Wang 1 3 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Wang 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-3 → 6-3 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Y. Wang 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Y. Wang 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 K. Pliskova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-0 → 5-0 Y. Wang 0-15 0-30 0-40 df 3-0 → 4-0 K. Pliskova 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 Y. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Stan Wawrinka vs [Q] Andrey Rublev



ATP Cincinnati Stan Wawrinka [16] Stan Wawrinka [16] 4 4 Andrey Rublev Andrey Rublev 6 6 Vincitore: A. RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 15-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

4. [16] Madison Keys vs Daria Kasatkina



WTA Cincinnati Madison Keys [16] Madison Keys [16] 6 6 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 4 1 Vincitore: M. KEYS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Keys 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-1 → 6-1 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Keys 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Keys 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 3-0 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Keys 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Keys 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. Sofia Kenin vs [Q] Zarina Diyas



WTA Cincinnati Sofia Kenin Sofia Kenin 6 6 Zarina Diyas Zarina Diyas 4 1 Vincitore: S. KENIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Z. Diyas 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-1 → 6-1 S. Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Z. Diyas 0-15 15-15 15-40 3-1 → 4-1 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Z. Diyas 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 2-0 → 2-1 S. Kenin 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Z. Diyas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Z. Diyas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Z. Diyas 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Z. Diyas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Z. Diyas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Kenin 15-0 40-0 0-1 → 1-1 Z. Diyas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Aryna Sabalenka vs Saisai Zheng



WTA Cincinnati Aryna Sabalenka [9] Aryna Sabalenka [9] 6 6 Saisai Zheng Saisai Zheng 4 3 Vincitore: A. SABALENKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Zheng 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Zheng 15-0 ace 15-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-1 → 4-1 S. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 3-0 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

2. [9] Daniil Medvedev vs Benoit Paire



ATP Cincinnati Daniil Medvedev [7] Daniil Medvedev [7] 7 6 Benoit Paire Benoit Paire 6 1 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Paire 15-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 B. Paire 15-15 30-15 40-30 ace 4-0 → 4-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-0 → 4-0 B. Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 ace 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 B. Paire 15-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Paire 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Paire 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-2 → 2-3 B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [16] David Goffin vs Guido Pella



ATP Cincinnati David Goffin [13] David Goffin [13] 6 7 Guido Pella Guido Pella 1 5 Vincitore: D. GOFFIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 5-5 G. Pella 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 G. Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Goffin 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 2-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Goffin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Goffin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 G. Pella 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. Denis Shapovalov vs Lucas Pouille



ATP Cincinnati Denis Shapovalov Denis Shapovalov 4 4 Lucas Pouille Lucas Pouille 6 6 Vincitore: L. POUILLE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

5. Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs [8] Lucie Hradecka / Andreja Klepac



WTA Cincinnati Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 2 3 Lucie Hradecka / Andreja Klepac [8] Lucie Hradecka / Andreja Klepac [8] 6 6 Vincitori: HRADECKA / KLEPAC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Kichenok / Ostapenko 0-15 0-30 0-40 df 3-5 → 3-6 L. Hradecka / Klepac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 L. Kichenok / Ostapenko 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 3-3 → 3-4 L. Hradecka / Klepac 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 L. Kichenok / Ostapenko 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-2 → 2-3 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Kichenok / Ostapenko 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Hradecka / Klepac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Kichenok / Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 L. Kichenok / Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 L. Hradecka / Klepac 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-5 → 1-5 L. Kichenok / Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-4 → 0-5 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 L. Kichenok / Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 L. Hradecka / Klepac 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 0-2 L. Kichenok / Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 0-1

Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Elina Svitolina vs Elise Mertens



WTA Cincinnati Elina Svitolina [7] Elina Svitolina [7] 6 6 Elise Mertens Elise Mertens 4 1 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Mertens 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 E. Mertens 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-1 → 4-1 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 E. Svitolina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 E. Mertens 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 2-2 → 3-2 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. Donna Vekic vs Victoria Azarenka (non prima ore: 18:30)



WTA Cincinnati Donna Vekic Donna Vekic 6 7 Victoria Azarenka Victoria Azarenka 2 5 Vincitore: D. VEKIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Vekic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 D. Vekic 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-3 → 4-4 V. Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Vekic 15-0 15-15 40-30 3-2 → 4-2 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Vekic 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 V. Azarenka 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-1 → 5-1 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 V. Azarenka 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 1-0

3. Su-Wei Hsieh vs [Q] Jennifer Brady



WTA Cincinnati Su-Wei Hsieh Su-Wei Hsieh 7 6 Jennifer Brady Jennifer Brady 6 3 Vincitore: S. HSIEH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Brady 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Brady 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Brady 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Brady 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Brady 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 J. Brady 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 S. Hsieh 15-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Brady 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Brady 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Brady 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Brady 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Brady 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Hsieh 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Svetlana Kuznetsova vs Dayana Yastremska



WTA Cincinnati Svetlana Kuznetsova Svetlana Kuznetsova 4 7 6 Dayana Yastremska Dayana Yastremska 6 6 2 Vincitore: S. KUZNETSOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Yastremska 0-15 0-30 df 0-40 df 5-2 → 6-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 S. Kuznetsova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Kuznetsova 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Kuznetsova 15-0 30-0 1-0 → 2-0 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs Anett Kontaveit / Maria Sakkari



WTA Cincinnati Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [1] 6 6 Anett Kontaveit / Maria Sakkari Anett Kontaveit / Maria Sakkari 4 3 Vincitori: HSIEH / STRYCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Kontaveit / Sakkari 15-0 30-15 30-30 df 30-40 4-3 → 5-3 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Kontaveit / Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Kontaveit / Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Kontaveit / Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kontaveit / Sakkari 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 5-4 → 6-4 S. Hsieh / Strycova 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 4-4 → 5-4 A. Kontaveit / Sakkari 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-4 → 3-4 A. Kontaveit / Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Kontaveit / Sakkari 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Kontaveit / Sakkari 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

6. [3] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [WC] Jennifer Brady / Jessica Pegula



WTA Cincinnati Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [3] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [3] 6 5 10 Jennifer Brady / Jessica Pegula Jennifer Brady / Jessica Pegula 3 7 8 Vincitori: KREJCIKOVA / SINIAKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 J. Brady / Pegula 1-0 J. Brady / Pegula 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 5-6 5-7 5-8 6-8 7-8 8-8 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Brady / Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 5-6 → 5-7 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 J. Brady / Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 J. Brady / Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 J. Brady / Pegula 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 J. Brady / Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Brady / Pegula 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Brady / Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 df 5-3 → 6-3 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 J. Brady / Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 J. Brady / Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 J. Brady / Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Brady / Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Richard Gasquet vs [LL] Federico Delbonis



ATP Cincinnati Richard Gasquet Richard Gasquet 7 7 Federico Delbonis Federico Delbonis 5 6 Vincitore: R. GASQUET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-6 → 6-6 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-30 5-3 → 5-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Gasquet 15-0 30-0 3-2 → 4-2 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 F. Delbonis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-5 → 4-5 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 F. Delbonis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 R. Gasquet 15-0 40-0 1-4 → 2-4 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Delbonis 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Iga Swiatek vs Anett Kontaveit (non prima ore: 18:30)



WTA Cincinnati Iga Swiatek Iga Swiatek 4 6 Anett Kontaveit Anett Kontaveit 6 7 Vincitore: A. KONTAVEIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 df 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. Kontaveit 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Kontaveit 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Kontaveit 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

3. Adrian Mannarino vs [LL] Mikhail Kukushkin



ATP Cincinnati Adrian Mannarino Adrian Mannarino 6 6 Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 1 3 Vincitore: A. MANNARINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Kukushkin 15-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 4-0 → 4-1 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-0 → 4-0 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-1 → 6-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 4-0 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. Marcelo Demoliner / Daniil Medvedev vs Robin Haase / Wesley Koolhof



ATP Cincinnati Marcelo Demoliner / Daniil Medvedev Marcelo Demoliner / Daniil Medvedev 7 1 10 Robin Haase / Wesley Koolhof Robin Haase / Wesley Koolhof 5 6 6 Vincitori: DEMOLINER / MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 R. Haase / Koolhof 1-0 M. Demoliner / Medvedev 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 6-2 7-2 7-3 ace 8-3 df 8-4 9-4 9-5 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Haase / Koolhof 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 M. Demoliner / Medvedev 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-4 → 1-5 R. Haase / Koolhof 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Demoliner / Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Haase / Koolhof 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Demoliner / Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Haase / Koolhof 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Demoliner / Medvedev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 R. Haase / Koolhof 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 M. Demoliner / Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 R. Haase / Koolhof 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 M. Demoliner / Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 R. Haase / Koolhof 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Demoliner / Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 R. Haase / Koolhof 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Demoliner / Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 R. Haase / Koolhof 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Demoliner / Medvedev 15-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Haase / Koolhof 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

5. [Alt] Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs Rajeev Ram / Joe Salisbury



ATP Cincinnati Rohan Bopanna / Denis Shapovalov Rohan Bopanna / Denis Shapovalov 7 7 Rajeev Ram / Joe Salisbury Rajeev Ram / Joe Salisbury 6 5 Vincitori: BOPANNA / SHAPOVALOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 6-5 → 7-5 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Ram / Salisbury 30-0 4-4 → 4-5 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Ram / Salisbury 15-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 ace 7-6* ace 6-6 → 7-6 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Bethanie Mattek-Sands / CoCo Vandeweghe vs Monique Adamczak / Kaitlyn Christian



WTA Cincinnati Bethanie Mattek-Sands / Coco Vandeweghe Bethanie Mattek-Sands / Coco Vandeweghe 6 6 Monique Adamczak / Kaitlyn Christian Monique Adamczak / Kaitlyn Christian 2 3 Vincitori: MATTEK-SANDS / VANDEWEGHE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Mattek-Sands / Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Adamczak / Christian 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 B. Mattek-Sands / Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 M. Adamczak / Christian 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Mattek-Sands / Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 2-2 → 3-2 M. Adamczak / Christian 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 B. Mattek-Sands / Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Adamczak / Christian 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands / Vandeweghe 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Adamczak / Christian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 B. Mattek-Sands / Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 M. Adamczak / Christian 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Mattek-Sands / Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Adamczak / Christian 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 B. Mattek-Sands / Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Adamczak / Christian 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands / Vandeweghe 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

2. [5] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Jamie Murray / Neal Skupski



ATP Cincinnati Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [5] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [5] 3 3 Jamie Murray / Neal Skupski Jamie Murray / Neal Skupski 6 6 Vincitori: MURRAY / SKUPSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Murray / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Murray / Skupski 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 2-5 P. Herbert / Mahut 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 J. Murray / Skupski 15-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Herbert / Mahut 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 J. Murray / Skupski 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Murray / Skupski 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 1-1 → 2-1 J. Murray / Skupski 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 P. Herbert / Mahut 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. Radu Albot vs Diego Schwartzman (non prima ore: 20:00)



ATP Cincinnati Radu Albot Radu Albot 4 2 Diego Schwartzman Diego Schwartzman 6 6 Vincitore: D. SCHWARTZMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Schwartzman 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 R. Albot 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-5 → 2-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 R. Albot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 R. Albot 15-0 15-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-5 → 4-6 R. Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Albot 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [3] Raven Klaasen / Michael Venus vs Austin Krajicek / Edouard Roger-Vasselin



ATP Cincinnati Raven Klaasen / Michael Venus [3] Raven Klaasen / Michael Venus [3] 6 6 Austin Krajicek / Edouard Roger-Vasselin Austin Krajicek / Edouard Roger-Vasselin 4 4 Vincitori: KLAASEN / VENUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 A. Krajicek / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 R. Klaasen / Venus 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 A. Krajicek / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 4-2 → 4-3 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Krajicek / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 R. Klaasen / Venus 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 A. Krajicek / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 2-1 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Krajicek / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Klaasen / Venus 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 A. Krajicek / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-4 → 5-4 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 3-4 → 4-4 A. Krajicek / Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 A. Krajicek / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 A. Krajicek / Roger-Vasselin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Krajicek / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Veronika Kudermetova vs [Q] Rebecca Peterson



WTA Cincinnati Veronika Kudermetova Veronika Kudermetova 6 5 2 Rebecca Peterson Rebecca Peterson 2 7 6 Vincitore: R. PETERSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 R. Peterson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 R. Peterson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 R. Peterson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 V. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 R. Peterson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Peterson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 R. Peterson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 V. Kudermetova 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 4-2 R. Peterson 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Peterson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [WC] Catherine Mcnally / Alison Riske vs [4] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu



WTA Cincinnati Catherine Mcnally / Alison Riske Catherine Mcnally / Alison Riske 6 6 17 Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [4] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [4] 7 4 15 Vincitori: MCNALLY / RISKE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 17-15 C. Mcnally / Riske 1-0 C. Mcnally / Riske 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 df 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 9-9 10-9 10-10 11-10 ace 11-11 11-12 12-12 13-12 13-13 14-13 14-14 14-15 15-15 16-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 C. Mcnally / Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 4-3 → 4-4 C. Mcnally / Riske 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 C. Mcnally / Riske 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 C. Mcnally / Riske 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 C. Mcnally / Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 df 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 C. Mcnally / Riske 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Mcnally / Riske 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 C. Mcnally / Riske 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 G. Dabrowski / Xu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 3-3 → 4-3 C. Mcnally / Riske 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 C. Mcnally / Riske 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Dabrowski / Xu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 C. Mcnally / Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Alizé Cornet / Kristina Mladenovic vs [2] Elise Mertens / Aryna Sabalenka



WTA Cincinnati Alizé Cornet / Kristina Mladenovic Alizé Cornet / Kristina Mladenovic 4 6 10 Elise Mertens / Aryna Sabalenka [2] Elise Mertens / Aryna Sabalenka [2] 6 2 6 Vincitori: CORNET / MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 E. Mertens / Sabalenka 1-0 E. Mertens / Sabalenka 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 df 4-4 4-5 4-6 5-6 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Cornet / Mladenovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 E. Mertens / Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 5-1 → 5-2 A. Cornet / Mladenovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 5-1 E. Mertens / Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-0 → 4-1 A. Cornet / Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 E. Mertens / Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 A. Cornet / Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 E. Mertens / Sabalenka 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Cornet / Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-5 → 4-6 E. Mertens / Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 4-4 → 4-5 A. Cornet / Mladenovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Mertens / Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 A. Cornet / Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 E. Mertens / Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 1-4 A. Cornet / Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 1-2 → 1-3 E. Mertens / Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Cornet / Mladenovic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 E. Mertens / Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Karolina Pliskova / Kristyna Pliskova vs [7] Nicole Melichar / Kveta Peschke



WTA Cincinnati Karolina Pliskova / Kristyna Pliskova Karolina Pliskova / Kristyna Pliskova 6 7 Nicole Melichar / Kveta Peschke [7] Nicole Melichar / Kveta Peschke [7] 3 6 Vincitori: PLISKOVA / PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* ace 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 K. Pliskova / Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. Melichar / Peschke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 5-5 → 5-6 K. Pliskova / Pliskova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Melichar / Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Pliskova / Pliskova 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 N. Melichar / Peschke 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 K. Pliskova / Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 N. Melichar / Peschke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 K. Pliskova / Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 N. Melichar / Peschke 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 K. Pliskova / Pliskova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 N. Melichar / Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Pliskova / Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 N. Melichar / Peschke 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 K. Pliskova / Pliskova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 N. Melichar / Peschke 15-0 30-0 30-15 3-2 → 3-3 K. Pliskova / Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 2-2 → 3-2 N. Melichar / Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Pliskova / Pliskova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-1 → 2-1 N. Melichar / Peschke 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 0-1 → 1-1 K. Pliskova / Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

5. [5] Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs vs Kiki Bertens / Donna Vekic