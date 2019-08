Da Cincinnati: Andy Murray ritorna a giocare in singolare. Sconfitto con un doppio 64 da Richard Gasquet (video)

Andy Murray (ATP 324) è tornato a giocare una partita di singolare a sette mesi dall’operazione all’anca. Dopo 1h36′ lo scozsese ha già dovuto salutare il Masters 1000 di Cincinnati, battuto con un doppio 6-4 dal francese Richard Gasquet (56). Il rientro dell’ex numero uno mondiale è comunque da valutare in modo positivo, dato che dopo l’ultimo incontro giocato agli Australian Open in gennaio sembrava inevitabile il suo ritiro.

Ha dovuto arrendersi al primo turno anche Marin Cilic (18). Il croato è stato sconfitto in due set al moldavo Radu Albot (39), che si è imposto in quasi due ore per 6-4 7-6 (8/6) sfruttando il primo match point dopo aver annullato sei palle di set.