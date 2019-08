Summer Cup: Italia maschile under 18 medaglia d’argento, femminile under 16 al quinto posto ITF Junior: Arianna Zucchini vince nel doppio nel G2 in Germania

In questa settimana si sono svolte le fasi finali della Summer Cup. Avevamo portato alle finale a otto la squadra maschile under 18 e la squadra femminile under 16. Nell’under 18 i nostri ragazzi sono arrivati ad un passo dalla vittoria finale, perdendo solo la finalissima contro la Francia per 2-1. Nel dettaglio la nostra squadra, capitanata da Mosè Navarra e composta da Matteo Arnaldi, Francesco Passaro e Filippo Moroni ha vinto nei quarti contro la Gran Bretagna per 3-0 con le vittorie di Passaro e Arnaldi nei singolari e della coppia Arnaldi-Moroni nel doppio, in semifinale hanno superato la Slovacchia ancora per 3-0 con le vittorie di Passaro e Arnaldi nei singolari e del doppio Arnaldi-Moroni. In finale, contro la Francia sono state decisive le due sconfitte nei singolari, con Passaro che ha perso da Jacquet per 7-5 3-6 6-4 e Arnaldi che ha perso da Mayot per 6-0 7-5. Vittoria di consolazione nel doppio con Moroni-Passaro che hanno superato Jacquet-Royer per 6-4 7-5.

Nell’under 16 femminile quinto posto per l’Italia, capitanata da Giovanni Paolisso e composta da Lisa Pigato, Matilde Paoletti e Beatrice Ricci, che ha subito perso con la Francia e poi ha vinto le restanti due partite nel torneo di consolazione. Nel dettaglio, nei quarti di finale sconfitta con la Francia per 3-0 con le sconfitte di Pigato e Paoletti nei singolari e del doppio Paoletti-Ricci. Nella prima partita del girone di consolazione vittoria per 2-1 contro la Bielorussia con la vittoria di Pigato e la sconfitta di Paoletti nei singolari e la decisiva vittoria del doppio formato da Paoletti e Pigato. Nella finale per il quinto posto vittoria per 2-1 contro la Serbia con la vittoria di Paoletti e la sconfitta di Pigato nei singolari e la decisiva vittoria del doppio Paoletti-Pigato.

Per la cronaca il titolo dell’under 18 femminile è andato alla Bielorussia che in finale ha superato la Slovacchia e quello dell’under 16 maschile è andato alla Francia che in finale ha superato la Serbia.

Per il resto pochissime presenze italiane nel circuito ITF Junior. Il torneo più importante della settimana si è svolto in Germania, un J2 e l’Italia ha vinto nel doppio femminile grazie a Arianna Zucchini che ha vinto giocando in coppia con la lettone Spaka. Nel singolare, secondo turno per la stessa Arianna Zucchini, mentre nel maschile primo turno per Marcello Serafini.

In Bulgaria, torneo J4, nel femminile, semifinale per Jennifer Ruggeri, mentre non si è qualificata Erica Segoni. Nel maschile, quarti di finale per Benito Massacri, proveniente dalle qualificazioni.

In Polonia, torneo J3, secondo turno per Leonardo Malgaroli, primo turno per Riccardo Trione, non si sono qualificati Alberto Orso e Denis Spirdon. Nel femminile non si è qualificata Chiara Girelli.

In Portogallo, torneo J4, Daniel Bagnolini e Gianmarco Gandolfi si fermano al secondo turno, Gabriele Piraino, Filippo di Perna e Lautaro Sanchez al primo turno. Lorenzo Bielli, Gianni Biagianti, Antonio Iaquinto, Federico Scotuzzi, Tommaso Marcomin, Gianrocco de Filippo e Luca Giordano non si sono qualificati. Nel femminile quarti di finale per Anastasia Abbagnato.

Infine in Belgio, torneo J5, quarti di finale per Gabriele Camilli, proveniente dalla qualificazioni, che non sono state superate da Mariano Tammaro.





Paolo Angella