ITF Rungg: la finale è tra Lindell e Balzerani

L’ex giocatore svedese di Coppa Davis Christian Lindell e l’italiano Riccardo Balzerani sono i finalisti del 25.000 dollari ITF “Trofeo Cassa di Risparmio”, che si sta disputando a Rungg. Lindell oggi in semifinale si è imposto sull’azzurro Andrea Guerrieri per 7-5, 6-2, mentre Balzerani ha eliminato il detentore del titolo Pietro Rondoni per 6-1, 6-4.

Alla sua quarta partecipazione in Alto Adige (rispettivamente due volte Bolzano e Rungg), Lindell ha staccato per la prima volta il biglietto per una finale, dopo essersi fermato sia nel 2017 che quest’anno a Bolzano sempre in semifinale. Il 27enne svedese, attuale numero 396 del mondo, ha affrontato oggi l’italiano Andrea Guerrieri (ATP 1100), giocatore proveniente dalle qualificazioni. Lindell ha rispettato il pronostico, imponendosi dopo un’ora e 45 minuti di gioco con il punteggio di 7-5, 6-2.

Nella seconda semifinale si sono affrontati il detentore del titolo Pietro Rondoni di Vercelli ed il vincitore del torneo bolzanino, Riccardo Balzerani di Rieti. Balzerani ha dominato l’incontro, battendo Rondoni con un netto 6-1, 6-4. Il numero 660 ATP ha festeggiato così già il suo nono successo consecutivo in Alto Adige. Il 20enne di Rieti, dopo il successo a Bolzano, va alla caccia del bis a Rungg. Impresa che finora non era mai riuscita a nessuno. La finale domani, domenica tra Lindell e Balzerani è in programma alle ore 11.

Lindell pure nella finale del doppio

Anche Lindell punta il double. Lo svedese ha raggiunto nel pomeriggio anche la finale del doppio con il brasiliano Daniel Dutra da Silva. In semifinale si sono imposti sugli italiani Andrea Guerrieri/Manuel Mazza senza fatica per 6-1, 6-2.

Domani se la vedranno con Andrey Golubev (KAZ)/Felipe Meligeni (BRA). I grandi favoriti della vigilia si sono affermati nell’altra semifinale sulle teste di serie numero 4 Davide Galoppini (ITA)/Wilson Leite (BRA) con il punteggio di 6-4, 7-5.

Trofeo Cassa di Risparmio – ITF Futures TC Rungg – 25.000 dollari + Hospitality

Tabellone principale

Semifinale singolare

Christian Lindell (SWE/ATP 641) – Andrea Guerrieri (ITA/ITF 667/Q) 7:5, 6:2

Riccardo Balzerani (ITA/ATP 503/8) – Pietro Rondoni (ITA/ATP 527) 6:1, 6:4

Finale singolare, 11 agosto

ore 11: Christian Lindell (SWE/ATP 641) – Riccardo Balzerani (ITA/ATP 503/8)

Semifinale doppio

Andrey Golubev (KAZ)/Felipe Meligeni (BRA) – Davide Galoppini (ITA)/Wilson Leite (BRA) 6:4, 7:5

Christian Lindell (SWE)/Daniel Dutra da Silva (BRA) – Andrea Guerrieri/Manuel Mazza (ITA) 6:1, 6:2

Finale doppio, 11 agosto

Andrey Golubev (KAZ)/Felipe Meligeni (BRA) – Christian Lindell (SWE)/Daniel Dutra da Silva (BRA)