WTA Cincinnati: Il Main Draw. Presenza di Camila Giorgi per i colori italiani

Parte Alta

(1) Barty, Ashleigh vs Bye

(WC) Sharapova, Maria vs (WC) Riske, Alison

Garcia, Caroline vs Qualifier

Kontaveit, Anett vs (13) Kerber, Angelique

(9) Sabalenka, Aryna vs Martic, Petra

Kuzmova, Viktoria vs Zheng, Saisai

Sakkari, Maria vs Giorgi, Camila

Bye vs (6) Kvitova, Petra

(3) Pliskova, Karolina vs Bye

Tsurenko, Lesia vs Andreescu, Bianca

(WC) Pera, Bernarda vs Qualifier

Qualifier vs (14) Konta, Johanna

(11) Sevastova, Anastasija vs (WC) Kuznetsova, Svetlana

Yastremska, Dayana vs Wozniacki, Caroline

Ostapenko, Jelena vs Putintseva, Yulia

Bye vs (8) Stephens, Sloane

(5) Bertens, Kikivs ByeWilliams, Venusvs QualifierSiniakova, Katerinavs Vekic, DonnaAzarenka, Victoriavs (12) Bencic, Belinda

(16) Keys, Madison vs Muguruza, Garbiñe

Anisimova, Amanda vs Kasatkina, Daria

Alexandrova, Ekaterina vs Suárez Navarro, Carla

Bye vs (4) Halep, Simona

(7) Svitolina, Elina vs Bye

Mertens, Elise vs (WC) Mcnally, Catherine

Kenin, Sofia vs Goerges, Julia

Qualifier vs (10) Williams, Serena

(15) Wang, Qiang vs Hsieh, Su-Wei

Qualifier vs Qualifier

Sasnovich, Aliaksandra vs Qualifier

Bye vs (2) Osaka, Naomi