WTA Toronto: Già fuori la n.1 del mondo

Colpo di scena nel torneo femminile della Rogers Cup, in corso a Toronto: la numero uno al mondo Ashleigh Barty, per la sua entrata in lizza, è stata immediatamente eliminata dalla competizione. L’australiana, esentata dal primo turno, al secondo è stata sconfitta da Sofia Kenin (29) per 6-7 (5/7) 6-3 6-4 in quasi due ore di gioco.

La 20enne statunitense ha fatto corsa in testa in tutti e tre i set, ma se nel primo si è fatta raggiungere mentre serviva per la conquista della frazione, negli altri ha saputo dapprima replicare al rientro della 23enne e poi tenerla a bada nella manche decisiva. Per la leader della classifica mondiale si tratta della prima uscita al primo incontro di un torneo in questa stagione, dove ha raggiunto gli ottavi a Wimbledon, i quarti agli Australian Open e vinto il Roland Garros, oltre a Miami e Birmingham.