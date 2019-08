Summer Cup: Italia femminile under 16 e maschile under 18 alla fase finale. ITF Junior: bene Chiara Girelli in Polonia

I nostri giovani tennisti in questa settimana hanno centrato l’obiettivo della fase finale della prestigiosa Summer Cup, una delle più importanti manifestazioni a squadre a livello giovanile, in due delle quattro competizioni in cui erano presenti. Questa settimana ci sono stati i quattro gironi eliminatori che hanno presentato al via squadre di tutta Europa. Le prime due di ogni girone sono state ammesse alla fase finale, che si disputerà dal 5 al 7 agosto. Vediamo i risultati di tutte le categorie.

Under 16 maschile: la squadra italiana, capitanata da Stefano Pescosolido e composta da Luca Nardi, Stefano D’Agostino e Giorgio Tabacco ha chiuso al terzo posto, fallendo l’accesso alla fase finale. Al primo turno vittoria contro Israele per 2-1 con le vittorie di Nardi e del doppio Nardi –D’Agostino e la sconfitta di D’Agostino. Al secondo turno sconfitta fatale con l’Ucraina per 2-1 con la sola vittoria di Nardi e le sconfitte di D’Agostino e del doppio Nardi-Tabacco. Nella finale per il bronzo vittoria contro la Slovenia con i successi nei due singolari di Nardi e D’Agostino. Nardi imbattuto in singolare ma non è bastato per passare alla fase finale.

Under 16 femminile: la squadra capitanata da Giovanni Paolisso e composta da Lisa Pigato, Matilde Paoletti e Beatrice Ricci hanno dominato il girone di qualificazione vincendolo e passando quindi alla fase finale che si disputerà a Budapest. Al primo turno le nostre hanno battuto la Turchia per 3-0 con le vittorie di Pigato e Paoletti nei singolari e del doppio Pigato-Ricci. Al secondo turno hanno battuto la Gran Bretagna per 2-0 con le vittorie nei singolari di Pigato e Paoletti e nella finale hanno battuto la Croazia sempre per 2-0 con le vittorie di Pigato e Ricci nei singolari. La nostra squadra è quindi imbattuta e alla fase finale se la dovrà vedere con Bielorussia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Russia, Serbia e la stessa Croazia.

Under 18 maschile: la squadra capitanata da Mosè Navarra e composta da Matteo Arnaldi, Francesco Passaro e Filippo Moroni ha vinto il proprio girone di qualificazione e andrà alla fase finale. Al primo turno i nostri ragazzi hanno usufruito di un bye, al secondo e decisivo turno hanno superato la Croazia per 2-1 con le vittorie di Passaro e Arnaldi nei singolari e la sconfitta nel doppio ininfluente. Nella finale hanno superato la Germania per 2-0 con le vittorie nei singolari di Passaro e Arnaldi. Nella fase finale che si disputerà a La Rochelle in Francia se la vedranno con Austria, Repubblica Ceca, Francia, Gran Bretagna, Russia, Slovacchia e la stessa Germania.

Under 18 femminile: la squadra capitanata da Fausto Scolari e composta da Elisabetta Cocciaretto, Federica Rossi e Martina Biagianti, dopo il bye del primo turno, è uscita di scena al secondo e decisivo turno con la sconfitta per 2-1 subita dalla Gran Bretagna con la vittoria di Cocciaretto e le sconfitte di Rossi e del doppio formato da Biagianti e Cocciaretto. Nella finalina per il terzo posto altra sconfitta subita dall’Ungheria sempre per 2-1 con la vittoria di Cocciaretto, la sconfitta di Biagianti e del doppio Cocciaretto-Rossi.

Per il resto pochissime presenze italiane nel circuito ITF Junior. In Polonia (torneo J4) buona semifinale per Chiara Girelli. La stessa Chiara Girelli, in coppia con la slovacca Ema Bolebruchova è arrivata in finale anche nel torneo di doppio, mentre nel maschile Denis Spiridon non supera le quali.

In Lussemburgo (torneo J4) Alice Volpe supera le qualificazioni, poi perde al primo turno, in Portogallo (sempre J4), Gianni Biagianti e Lorenzo Ferri superano le qualificazioni, Biagianti arriva al secondo turno, Ferri al primo, Lorenzo Martinelli e Lautaro Sanchez non superano le quali. Nel femminile dello stesso torneo Nicole Teodosescu supera le quali e si ferma al secondo turno, Emma Pedretti supera le quali e poi perde al primo turno. Infine in Croazia (J5) Ginevra Parentini si è fermata al secondo turno, Sonia Cassani al primo e, nel maschile, Guelfo Baldovinetti e Luca Fardelli non hanno superato le qualificazioni.

Paolo Angella