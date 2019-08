Italiane nel World Tour: I risultati del 05 Agosto

Qualificazioni (i risultati a fine giornata)

W60 Warsaw

Constanze Stepan vs. Camilla Rosatello [16] # incontro dalle ore



Il match deve ancora iniziare

Lucrezia Stefanini [5] vs. Anna Hertel # incontro dalle ore



Il match deve ancora iniziare

W15 Tabarka

Darya Shauha vs. Andreina Pino [10] Non prima delle ore 11:30

Aminata Sall [7] vs. Silvia Mattiolo Non prima delle ore 11:30

Valentina Giavazzi vs. Iuliia Nikitina [11] # incontro dalle ore

Syria La Cerra vs. Gaia Squarcialupi [9] Non prima delle ore 11:30

Valentina Gaggini vs. Mey Ayari [16] # incontro dalle ore

Asya Colombo vs. Jelena Kovac [15] Non prima delle ore 11:30

Antonella La Cava vs. Kerstin Peckl [13] Non prima delle ore 11:30

Rafailia Nikoletta Fulop vs. Carola Cavelli [12] Non prima delle ore 11:30

Valentina Losciale [5] vs. Giulia Turconi # incontro dalle ore

Ines Nicault [8] vs. Eleonora Canovi Non prima delle ore 11:30

W25 Cordenons

Nika Radisic [5] vs. Nicole Fossa Huergo ore 12:30

Veronika Erjavec [2] vs. Alessandra Mazzola 2 incontro dalle ore 12:30

Anna Sturmigh vs. Nuria Brancaccio [8] 3 incontro dalle ore 12:30

Martina Spigarelli [3] vs. sofia Mariotto Non prima delle ore 17:30

Federica Trevisan vs. Federica Prati [10] ore 11:30

Beatrice Lombardo vs. Melany Solange Krywoj [7] 2 incontro dalle ore 11:30

Alessia Tagliente vs. Katerina Tsygourova [11] 4 incontro dalle ore 11:30

Anita Bertoloni vs. Gloria Ceschi [12] ore 11:30

Federica Arcidiacono [6] vs. Ginevra Aprea 2 incontro dalle ore 11:30

Rubina Marta De Ponti vs. Giulia Crescenzi [9] 3 incontro dalle ore 11:30

W60 Hechingen

Verena Meliss [4] vs. Melanie Stokke Non prima delle ore 17:00