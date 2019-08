Italiani nel World Tour: I risultati del 05 Agosto

Qualificazioni (i risultati a fine giornata)

M15 Tabarka

Mattia Rossi [1] vs. Philip Sikman ore

Marco Zotti vs. Skander Ben Abdallah [9] # incontro dalle ore

Giacomo Dambrosi [2] vs. Matteo De Vincentis ore

Pasquale De Giorgio [7] vs. Riccardo Perin # incontro dalle ore

Gianmarco Ferrari [4] vs. Mao Takada ore

Francesco Cardinale vs. Tomas Vaise [16] ore

Marco Mosciatti [3] vs. Mousa Shanan Zayed # incontro dalle ore

Sergey Bolotov [5] vs. Kevin Portmann ore

Vladislav Ivanov vs. Alberto Bronzetti [14] # incontro dalle ore

Roberto Rosales vs. Daniele Capecchi [10] ore

Tommaso Vescovi vs. Lorenzo Vatteroni [11] ore

Simone Cacciapuoti [8] vs. Feliksas Sakalauskas # incontro dalle ore

Pietro Mugelli vs. Giannicola Misasi [12] ore

Riccardo Masiero vs. Ilya Rudiukov [15] # incontro dalle ore

M15 Ystad

Andrea Gola [6] vs. David Norfeldt 2 incontro dalle ore 10:15

M25+H Appiano

Georg Winkler [7] vs. Lorenzo Rottoli ore

Andrea Guerrieri [6] vs. Nicolo Toffanin # incontro dalle ore

Toby Martin [2] vs. Pietro Orlando Fellin # incontro dalle ore

Marek Gengel [3] vs. Patric Prinoth # incontro dalle ore

Tobias Kirchlechner vs. Horst Rieder [13] ore

Andrea Fiorentini vs. Maurizio Speziali [11] # incontro dalle ore

Wilson Leite [1] vs. Jonas Greif # incontro dalle ore

Thomas Thaler vs. Paolo Dagnino [9] # incontro dalle ore

Marco De Rossi [8] vs. Massimo Brambati ore

Davide Ferrarolli vs. Nicolo Inserra [16] # incontro dalle ore

Adelchi Virgili [4] vs. Carlo Alberto Fossati # incontro dalle ore

Leonardo Taddia vs. Andrea Borroni [10] ore

Alessandro Giovanni Conca vs. Giuseppe Tresca [15] # incontro dalle ore

Manuel Mazza vs. Gianluca Acquaroli [14] # incontro dalle ore

Nicola Cigna vs. Mauro De Maio [12] # incontro dalle ore

M15 Targu Mures

Marco Corino vs. Federico Bertuccioli [13] 2 incontro dalle ore 11:00

andrea Picchione [4] vs. Matias Riva 3 incontro dalle ore 11:00

M15 Wetzlar

Tim Hofmann vs. Filippo Giovannini [12] Non prima delle ore 11:00

Gian Marco Ortenzi [6] vs. TIM Handel Non prima delle ore 11:00

Luca Bolla vs. Christopher Patzanovsky [11] Non prima delle ore 11:00

Adrian Oetzbach [2] vs. Pietro Schiavetti ore 10:00

M25 Chiswick

Mattia Bellucci [6] vs. Harry Meehan 2 incontro dalle ore 12:30