Challenger Aptos: Il Main Draw. Presenza di Jannik Sinner

Challenger Aptos CH | Cemento | $81.240 – Parte Alta

(1) Dzumhur, Damir vs Bye

Qualifier vs (WC) Holt, Brandon

(WC) Young, Donald vs Lacko, Lukas

Bye vs (13) Eubanks, Christopher

(11) Krueger, Mitchell vs Bye

Escobedo, Ernesto vs (WC) Brooksby, Jenson

Banes, Maverick vs Sinner, Jannik

Bye vs (5) Fratangelo, Bjorn

(4) Koepfer, Dominik vs Bye

Ward, James vs Li, Zhe

(WC) Harrison, Ryan vs (Alt) Sarkissian, Alexander

Bye vs (16) Bemelmans, Ruben

(9) Couacaud, Enzo vs Bye

Gojo, Borna vs Arevalo, Marcelo

(ITF) Glasspool, Lloyd vs (ITF) Redlicki, Martin

Bye vs (7) Giron, Marcos

Challenger Aptos CH | Cemento | $81.240 – Parte Bassa

(6) Gerasimov, Egor vs Bye

Kokkinakis, Thanasi vs Qualifier

Santillan, Akira vs (ITF) Van Rijthoven, Tim

Bye vs (12) Gomez, Emilio

(15) King, Darian vs Bye

Janvier, Maxime vs Lee, Duckhee

(WC) Riffice, Sam vs Watanuki, Yosuke

Bye vs (3) Daniel, Taro

(8) Mmoh, Michael vs Bye

Purcell, Max vs (ITF) Cressy, Maxime

Aragone, JC vs (ITF) Hoyt, Evan

Bye vs (10) Soeda, Go

(14) Ramanathan, Ramkumar vs Bye

(Alt) Novikov, Dennis vs Broady, Liam

Quiroz, Roberto vs Harris, Andrew

Bye vs (2) Johnson, Steve