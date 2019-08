WTA Toronto: Il Tabellone Principale. Al via la nostra Camila Giorgi

WTA Toronto Premier 5 | Cemento | $2.830.000 – Parte Alta

(1) Barty, Ashleigh vs Bye

Kenin, Sofia vs Hsieh, Su-Wei

Azarenka, Victoria vs Giorgi, Camila

Yastremska, Dayana vs (13) Konta, Johanna

(11) Bencic, Belinda vs Qualifier

Qualifier vs Goerges, Julia

Collins, Danielle vs Siniakova, Katerina

Bye vs (6) Svitolina, Elina

(3) Pliskova, Karolina vs Bye

Sakkari, Maria vs Qualifier

Suárez Navarro, Carla vs Williams, Venus

(WC) Sharapova, Maria vs (16) Kontaveit, Anett

(12) Kerber, Angelique vs Kasatkina, Daria

(WC) Bouchard, Eugenie vs Andreescu, Bianca

Martic, Petra vs Qualifier

Bye vs (5) Bertens, Kiki

WTA Toronto Premier 5 | Cemento | $2.830.000 – Parte Bassa

(7) Stephens, Sloane vs Bye

(WC) Fernandez, Leylah vs Qualifier

Garcia, Caroline vs Ostapenko, Jelena

Anisimova, Amanda vs (9) Sabalenka, Aryna

(14) Keys, Madison vs Vekic, Donna

(WC) Kuznetsova, Svetlana vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Mladenovic, Kristina

Bye vs (4) Halep, Simona

(8) Williams, Serena vs Bye

Mertens, Elise vs Sasnovich, Aliaksandra

Qualifier vs Qualifier

Tsurenko, Lesia vs (10) Sevastova, Anastasija

(15) Wozniacki, Caroline vs Putintseva, Yulia

Qualifier vs Qualifier

Zheng, Saisai vs Qualifier

Bye vs (2) Osaka, Naomi