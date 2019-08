Combined Washington: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Camila Giorgi centra le semifinali

Semifinali

STADIUM – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jessica Pegula vs [Q] Anna Kalinskaya

2. Camila Giorgi vs [WC] Catherine Mcnally

3. [1] Stefanos Tsitsipas vs Nick Kyrgios (non prima ore: 01:00)

4. [3] Daniil Medvedev vs [LL] Peter Gojowczyk (non prima ore: 03:00)

Combined Washington – Quarti di Finale

STADIUM – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [8] Milos Raonic OR [LL] Peter Gojowczyk vs [13] Kyle Edmund



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Marin Cilic OR [9] Felix Auger-Aliassime vs [3] Daniil Medvedev



ATP Washington Marin Cilic [6] Marin Cilic [6] 4 6 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 6 7 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* ace 7*-8 6-6 → 6-7 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6

3. [1] Stefanos Tsitsipas vs [10] Benoit Paire (non prima ore: 01:00)



ATP Washington Stefanos Tsitsipas [1] Stefanos Tsitsipas [1] 7 6 Benoit Paire [10] Benoit Paire [10] 5 0 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 B. Paire 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 B. Paire 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 B. Paire 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Paire 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Paire 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Paire 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 B. Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [LL] Norbert Gombos vs Nick Kyrgios



ATP Washington Norbert Gombos Norbert Gombos 3 3 Nick Kyrgios Nick Kyrgios 6 6 Vincitore: N. KYRGIOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 3-6 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-4 → 2-5 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 N. Gombos 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 ace 3-4 → 3-5 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-3 → 2-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 N. Gombos 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-2 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 N. Gombos 30-0 30-15 30-30 30-40 df df 0-0 → 0-1

JOHN HARRIS COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [4] Maria Sanchez / Fanny Stollar vs [2] Yafan Wang / Zhaoxuan Yang



WTA Washington Maria Sanchez / Fanny Stollar [4] Maria Sanchez / Fanny Stollar [4] 6 6 Yafan Wang / Zhaoxuan Yang [2] Yafan Wang / Zhaoxuan Yang [2] 3 3 Vincitori: SANCHEZ / STOLLAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Wang / Yang 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 M. Sanchez / Stollar 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Y. Wang / Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Sanchez / Stollar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Y. Wang / Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Sanchez / Stollar 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y. Wang / Yang 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 M. Sanchez / Stollar 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 Y. Wang / Yang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Sanchez / Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 Y. Wang / Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 M. Sanchez / Stollar 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Y. Wang / Yang 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Sanchez / Stollar 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Y. Wang / Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Sanchez / Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Y. Wang / Yang 0-15 0-30 df 0-40 df 1-0 → 2-0 M. Sanchez / Stollar 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Bob Bryan / Mike Bryan (non prima ore: 21:30)



ATP Washington Jean-Julien Rojer / Horia Tecau Jean-Julien Rojer / Horia Tecau 7 4 10 Bob Bryan / Mike Bryan Bob Bryan / Mike Bryan 6 6 8 Vincitori: ROJER / TECAU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 J. Rojer / Tecau 1-0 B. Bryan / Bryan 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Bryan / Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 3-5 → 4-5 B. Bryan / Bryan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 J. Rojer / Tecau 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df 2-1 → 2-2 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* ace 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 B. Bryan / Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Rojer / Tecau 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Bryan / Bryan 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Andy Murray / Jamie Murray vs [3] Raven Klaasen / Michael Venus (non prima ore: 23:00)



ATP Washington Andy Murray / Jamie Murray Andy Murray / Jamie Murray 7 6 7 Raven Klaasen / Michael Venus [3] Raven Klaasen / Michael Venus [3] 6 7 10 Vincitori: KLAASEN / VENUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 A. Murray / Murray 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 df 6-5 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 ace 6-6 → 6-7 A. Murray / Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Murray / Murray 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Murray / Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Murray / Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Murray / Murray 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Murray / Murray 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 6-6 A. Murray / Murray 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 R. Klaasen / Venus 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Murray / Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Murray / Murray 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 R. Klaasen / Venus 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Murray / Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 R. Klaasen / Venus 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Murray / Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Klaasen / Venus 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Murray / Murray 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [WC] Cori Gauff / Catherine Mcnally vs [3] Anna Kalinskaya / Miyu Kato



WTA Washington Cori Gauff / Catherine Mcnally Cori Gauff / Catherine Mcnally 6 6 Anna Kalinskaya / Miyu Kato [3] Anna Kalinskaya / Miyu Kato [3] 1 2 Vincitori: GAUFF / MCNALLY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Gauff / Mcnally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 5-2 → 6-2 A. Kalinskaya / Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 C. Gauff / Mcnally 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 A. Kalinskaya / Kato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. Gauff / Mcnally 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 A. Kalinskaya / Kato 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 C. Gauff / Mcnally 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 A. Kalinskaya / Kato 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Gauff / Mcnally 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Kalinskaya / Kato 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 C. Gauff / Mcnally 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Kalinskaya / Kato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Gauff / Mcnally 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-0 → 2-1 A. Kalinskaya / Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-0 → 2-0 C. Gauff / Mcnally 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

GRANDSTAND – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Jessica Pegula vs Lauren Davis



WTA Washington Jessica Pegula Jessica Pegula 6 7 Lauren Davis Lauren Davis 2 6 Vincitore: J. PEGULA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Davis 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 2-4 → 3-4 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Pegula 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 L. Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Anna Kalinskaya vs Kristina Mladenovic



WTA Washington Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 6 4 6 Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 4 6 2 Vincitore: A. KALINSKAYA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 4-2 → 5-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Mladenovic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Kalinskaya 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 K. Mladenovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Kalinskaya 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 K. Mladenovic 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Kalinskaya 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [4] Su-Wei Hsieh vs [WC] Catherine Mcnally



WTA Washington Su-Wei Hsieh [4] Su-Wei Hsieh [4] 4 3 Catherine Mcnally Catherine Mcnally 6 6 Vincitore: C. MCNALLY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Hsieh 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 C. Mcnally 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 C. Mcnally 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Hsieh 0-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Mcnally 0-15 0-30 df 0-40 df 1-2 → 2-2 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Mcnally 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 0-2 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Mcnally 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 C. Mcnally 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 C. Mcnally 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Mcnally 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Mcnally 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 1-1 S. Hsieh 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. Camila Giorgi vs Zarina Diyas