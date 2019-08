Challenger Sopot: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Stefano Travaglia in semifinale (VIDEO)

Challenger Sopot CH | Terra | e92.040 – Quarti di Finale

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Stefano Travaglia vs [12] Mohamed Safwat



CH Sopot Stefano Travaglia [1] Stefano Travaglia [1] 6 6 Mohamed Safwat [12] Mohamed Safwat [12] 4 4 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Travaglia 0-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Travaglia 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Travaglia 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Safwat 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 M. Safwat 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [15] Jurgen Zopp vs [3] Paolo Lorenzi 3T



CH Sopot Jurgen Zopp [15] Jurgen Zopp [15] 6 3 4 Paolo Lorenzi [3] Paolo Lorenzi [3] 2 6 6 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 J. Zopp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Zopp 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Zopp 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 P. Lorenzi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Zopp 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-2 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Zopp 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 J. Zopp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-3 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 0-3 J. Zopp 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Zopp 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-2 → 6-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 4-1 J. Zopp 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 3-0 → 4-0 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-0 → 3-0 J. Zopp 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 2-0 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [10] Filip Horansky vs [16] Jan Choinski



CH Sopot Filip Horansky [10] Filip Horansky [10] 6 6 Jan Choinski [16] Jan Choinski [16] 1 0 Vincitore: F. HORANSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Choinski 0-15 0-30 5-1 → 6-1 F. Horansky 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-1 → 5-1 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 F. Horansky 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 4-0 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 F. Horansky 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Choinski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. Aslan Karatsev vs [15] Jurgen Zopp OR [3] Paolo Lorenzi (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Karol Drzewiecki / Mateusz Kowalczyk vs Ivan Gakhov / Aslan Karatsev



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Tristan Lamasine vs [11] Alexey Vatutin



CH Sopot Tristan Lamasine [14] Tristan Lamasine [14] 3 7 6 Alexey Vatutin [11] Alexey Vatutin [11] 6 5 2 Vincitore: T. LAMASINE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Vatutin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-0 → 2-1 A. Vatutin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 5-5 → 6-5 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Lamasine 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 1-4 → 2-4 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Jeremy Jahn / Pedro Martinez vs [ITF] Marco Bortolotti / Christopher O’Connell (non prima ore: 13:00)