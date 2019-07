Masters 1000 Montreal: La situazione aggiornata Md e Quali. Non ci saranno Novak Djokovic e Roger Federer

Settimana 5-11 Agosto

MONTREAL (H) $5,701,945 /56 Q28

Montreal, Canada ATP Masters 1000

Date: 8/5/2019 Original Cut Off: 44 Ranking Date: 6/24/2019

1 Djokovic, Novak (SRB)

2 Nadal, Rafael (ESP)

3 Federer, Roger (SUI)

4 Thiem, Dominic (AUT)

5 Zverev, Alexander (GER)

6 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

7 Nishikori, Kei (JPN)

8 Anderson, Kevin (RSA)

9 Khachanov, Karen (RUS)

10 Fognini, Fabio

11 del Potro, Juan Martin (ARG)

12 Isner, John (USA)

13 Medvedev, Daniil (RUS)

14 Coric, Borna (CRO)

15 Monfils, Gael (FRA)

16 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

17 Raonic, Milos (CAN)

18 Cilic, Marin (CRO)

19 Wawrinka, Stan (SUI)

20 Berrettini, Matteo

21 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

22 Bautista Agut, Roberto (ESP)

23 Goffin, David (BEL)

24 Schwartzman, Diego (ARG)

25 Simon, Gilles (FRA)

26 Pella, Guido (ARG)

27 Shapovalov, Denis (CAN)

28 Pouille, Lucas (FRA)

29 De Minaur, Alex (AUS)

30 Djere, Laslo (SRB)

31 Edmund, Kyle (GBR)

32 Paire, Benoit (FRA)

33 Lajovic, Dusan (SRB)

34 Struff, Jan-Lennard (GER)

35 Garin, Cristian (CHI)

36 Verdasco, Fernando (ESP)

37 Mannarino, Adrian (FRA)

38 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

39 Tiafoe, Frances (USA)

40 Cecchinato, Marco

41 Albot, Radu (MDA)

42 Fritz, Taylor (USA)

43 Kyrgios, Nick (AUS)

44 Cuevas, Pablo (URU)

Alternates

45 Thompson, Jordan (AUS)

46 Gasquet, Richard (FRA)

47 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

48 Dimitrov, Grigor (BUL)

49 Norrie, Cameron (GBR)

50 Fucsovics, Marton (HUN)

51 Krajinovic, Filip (SRB)

52 Hurkacz, Hubert (POL)

53 Lopez, Feliciano (ESP)

54 Klizan, Martin (SVK)

Montreal Q, Canada ATP Masters 1000

Date: 8/5/2019 Original Cut Off: 88 Ranking Date: 7/15/2019

39 Querrey, Sam (USA)

43 Thompson, Jordan (AUS)

44 Hurkacz, Hubert (POL)

45 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

54 Norrie, Cameron (GBR)

55 Evans, Daniel (GBR)

56 Sousa, Joao (POR)

57 Opelka, Reilly (USA)

57 Berdych, Tomas (CZE) PR

59 Lopez, Feliciano (ESP)

63 Millman, John (AUS)

65 Ruud, Casper (NOR)

67 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)

70 Delbonis, Federico (ARG)

71 Londero, Juan Ignacio (ARG)

73 Nishioka, Yoshihito (JPN)

74 Berankis, Ricardas (LTU)

78 Haase, Robin (NED)

82 Karlovic, Ivo (CRO)

83 Bublik, Alexander (KAZ)

84 Klahn, Bradley (USA)

85 Harris, Lloyd (RSA)

86 Copil, Marius (ROU)

88 Tipsarevic, Janko (SRB) PR