ATP Los Cabos: Il Tabellone Principale. Fabio Fognini comanda il seeding

ATP Los Cabos 250 | Cemento | $762.455

(1) Fognini, Fabio vs Bye

(WC) Gomez, Lucas vs Granollers, Marcel

Gunneswaran, Prajnesh vs Millman, John

Qualifier vs (5) Fritz, Taylor

(4) Pouille, Lucas vs Bye

Qualifier vs (WC) Kokkinakis, Thanasi

Daniel, Taro vs Sandgren, Tennys

(PR) Tipsarevic, Janko vs (7) Albot, Radu

(8) Kukushkin, Mikhail vs Dzumhur, Damir

Barrere, Gregoire vs Norrie, Cameron

Gulbis, Ernests vs Qualifier

Bye vs (3) Schwartzman, Diego

(6) Garin, Cristian vs Londero, Juan Ignacio

(PR) Stebe, Cedrik-Marcel vs Qualifier

Dimitrov, Grigor vs Johnson, Steve

Bye vs (2/WC) Pella, Guido