Da Palermo: Kiki Bertens e Jil Teichmann sono le finaliste

Kiki Bertens e Jil Teichmann sono le finaliste dei “30^ Palermo Ladies Open”, torneo internazionale del circuito WTA in corso al Country Time club. La tennista olandese, numero 5 al mondo, ha battuto in due set la spagnola Paula Badosa, n. 119 del ranking che si è arresa (dopo avere annullato 7 match point) con il punteggio di 6-1 7-5.

La finale, in programma domani (domenica 28 luglio) alle ore 19, sarà tra le uniche teste di serie rimaste nel tabellone principale: la Bertens, n. 1, e la Teichmann n. 8. Per l’olandese è la quarta finale stagionale.

Nella prima semifinale la svizzera, Jil Teichmann, n. 82 al mondo, aveva impiegato un’ora e 18 minuti per battere con il punteggio di 6-3 6-1 la russa, Liudmila Samsonova che, da lucky loser, è riuscita a raggiungere a Palermo il più importante risultato della carriera. Per la tennista elvetica, reduce dai quarti di finale a Losanna, è, invece, la seconda finale nel circuito dopo la vittoria nel torneo di Praga (la prima WTA) ottenuta lo scorso 4 maggio (contro la Muchova, battuta in 3 set).

“Sarebbe favoloso vincere il secondo titolo in due mesi – ha detto la Teichmann – lo scorso anno ho giocato bene ma non in maniera costante, adesso penso di aver fatto un salto di qualità dal punto di vista mentale”.

Grazie alla finale conquistata a Palermo, la Teichmann, ex numero 3 al mondo da junior, lunedì centrerà il best ranking (60).