ATP Los Cabos e Washington: Il Tabellone di Quali. Nessun italiano al via

ATP Los Cabos 250 | Cemento | $762.455

(1) Kwon, Soonwoo vs (WC) Patiño, Luis

Arevalo, Marcelo vs (5) Giron, Marcos

(2) Koepfer, Dominik vs Smith, John-Patrick

(Alt) Grills, Jacob vs (8) Lacko, Lukas

(3) Gerasimov, Egor vs (Alt) Novikov, Dennis

(WC) Batalla, Juan Ignacio vs (7) Janvier, Maxime

(4) Jung, Jason vs (Alt) Lopez Villasenor, Gerardo

Petrovic, Danilo vs (6) Stakhovsky, Sergiy

ATP Washington 500 | Cemento | $1.895.290

(1) Schnur, Brayden vs Bye

Sakharov, Gleb vs (7) Mmoh, Michael

(2) Gojowczyk, Peter vs Bye

(WC) Reyes, Nicholas vs (12) Young, Donald

(3) Ivashka, Ilya vs Bye

(Alt) Galarneau, Alexis vs (9) Torpegaard, Mikael

(4) Gombos, Norbert vs Bye

Smyczek, Tim vs (11) Ramanathan, Ramkumar

(5) Troicki, Viktor vs (WC) Fenty, Andrew

Kwiatkowski, Thai-Son vs (8) Rubin, Noah

(6) Mahut, Nicolas vs (WC) Maciag, Robert

(Alt) Cerretani, Jamie vs (10) Polmans, Marc