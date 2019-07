Resoconto quinta giornata torneo GPS di Schio

Quest’oggi, giovedì 26 luglio, si sono disputati gli incontri validi per i quarti di finale del torneo GPS- San Paolo Invest- Mediolanum di Schio. Contrariamente a quanto accaduto nelle scorse giornate, i quattro match si sono conclusi relativamente in fretta, secondando i pronostici e non comportando mai un terzo set.

Il match di cartello, quello tra Bianca Turati e Martina Spigarelli, benché iniziato facendo presagire una battaglia spietata, si è concluso con estrema rapidità dopo che Turati è riuscita ad incamerare il primo parziale; in effetti, se l’incontro è durato in totale quasi due ore, tutto è ruotato attorno al set d’apertura: una volta che la testa di serie numero 2 è riuscita a chiudere 7-5, la resistenza dell’avversaria è venuta letteralmente meno; il 6-0 a chiudere l’incontro descrive esaustivamente il crollo di Spigarelli. In semifinale Turati se la vedrà con Yuliana Lizarazo, alla terza vittoria consecutiva – in terra scledense – senza concedere set. La colombiana, quest’oggi opposta a Sara Gambogi, dopo aver amministrato con agio il primo set, è andata sotto nel secondo, recuperando tuttavia in un men che non si dica e anzi issandosi a condurre nuovamente; una volta rimesso in parità il parziale, infatti, lo strappo decisivo non ha tardato a palesarsi: 6-3 6-4 il risultato finale.

Molto bene Camilla Scala, in totale controllo del suo match di quarti; la wild-card Lisa Pigato, pur offrendo una buona qualità di gioco, non è mai riuscita a disinnescare la solidità da fondo della testa di serie numero 3; un netto 6-3 6-2 segna l’accesso di Scala alle semifinali. Qui, a darle battaglia, sarà la testa di serie numero 5 Manca Pislak; nella replica di un match disputatosi già il mese scorso, la giocatrice slovena è riuscita ad invertire lo score che l’aveva vista cedere ad Angelica Raggi; l’italiana, quest’oggi, apparsa piuttosto stanca e con qualche problema fisico, non è infatti mai riuscita ad entrare nel match: il 6-3 6-1 in poco più di un’ora (rispetto al 6-7 6-7 di un mese fa) è sintesi eloquente di quanto avvenuto in campo.

Sono programmate per il serale le due semifinali del torneo di doppio: da una parte Lizarazo e Zantedeschi se la vedranno con Cappelletti e Lombardo; dall’altra Belgraver e Mayorova Bakhtina sfideranno Paoletti e Pigato.

La finale del doppio è prevista per domani, giornata nella quale si svolgeranno anche le due semifinali di singolare.