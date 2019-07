San Marino Junior Open: definite le due finali

Venerdì dedicato alle semifinali al San Marino Junior Open, evento ITF under 18 in dirittura d’arrivo sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio nel Parco di Montecchio. Rubina De Ponti, quarta testa di serie, ha ottenuto l’accesso all’atto conclusivo del torneo eliminando in rimonta, al termine di una bellissima semifinale, Chiara Girelli. 3-6 6-4 6-2 lo score in favore della 16enne milanese, che domani se la vedrà con la rumena Vanessa Popa, seconda scelta del seeding e vincitrice oggi del match che la opponeva a Jennifer Ruggeri col punteggio di 6-3 6-0.

In campo maschile, il primo a staccare il pass per la finalissima è stato Giulio Perego (n.4), vittorioso per 6-3 7-5 sul toscano Leonardo Rossi. In finale troverà il riccionese Marcello Serafini, prima testa di serie, che si è sbarazzato in due set (6-2 6-4) di Luca Castagnola.

Le finali di singolare sono in programma in contemporanea sabato alle ore 10.00.