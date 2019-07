WTA San Jose e Washington: La situazione aggiornata

San Jose, USA WTA Premier

Date: 7/29/2019 Original Cut Off: 75 Ranking Date: 6/17/2019

7 Svitolina, Elina (UKR)

10 Sabalenka, Aryna (BLR)

15 Wang, Qiang (CHN)

21 Mertens, Elise (BEL)

22 Vekic, Donna (CRO)

25 Martic, Petra (CRO)

26 Muguruza, Garbiñe (ESP)

27 Anisimova, Amanda (USA)

31 Suárez Navarro, Carla (ESP)

33 Sakkari, Maria (GRE)

34 Collins, Danielle (USA)

37 Ostapenko, Jelena (LAT)

41 Azarenka, Victoria (BLR)

42 Buzarnescu, Mihaela (ROU)

44 Zheng, Saisai (CHN)

47 Tomljanovic, Ajla (AUS)

50 Alexandrova, Ekaterina (RUS)

52 Zhang, Shuai (CHN)

71 Petkovic, Andrea (GER)

75 Linette, Magda (POL)

Alternates

87 Brengle, Madison (USA)

90 Mattek-Sands, Bethanie (USA) SR

102 Doi, Misaki (JPN)

119 Bouzkova, Marie (CZE)

San Jose Q, USA WTA Premier

Date: 7/29/2019 Original Cut Off: 197 Ranking Date: 7/8/2019

82 Doi, Misaki (JPN)

83 Brengle, Madison (USA)

96 Haddad Maia, Beatriz (BRA)

104 Bouzkova, Marie (CZE)

108 Watson, Heather (GBR)

117 Lepchenko, Varvara (USA)

124 Babos, Timea (HUN)

126 Wang, Xiyu (CHN)

135 Hon, Priscilla (AUS)

157 Wickmayer, Yanina (BEL)

167 Lao, Danielle (USA)

177 Liang, En-Shuo (TPE)

180 Ahn, Kristie (USA)

197 Perez, Ellen (AUS)

Alternates

243 Jaksic, Jovana (SRB)

253 Kostic, Natalija (SRB)

266 Tan, Harmony (FRA)

285 Hibi, Mayo (JPN)

Washington, USA WTA International

Date: 7/29/2019 Original Cut Off: 79 Ranking Date: 6/17/2019

9 Stephens, Sloane (USA)

13 Bencic, Belinda (SUI)

17 Keys, Madison (USA)

24 Andreescu, Bianca (CAN)

28 Hsieh Su-Wei (TPE)

30 Kenin, Sofia (USA)

32 Tsurenko, Lesia (UKR)

38 Siniakova, Katerina (CZE)

39 Giorgi, Camila

45 Pavlyuchenkova, Anastasia (RUS)

48 Mladenovic, Kristina (FRA)

51 Strycova, Barbora (CZE)

53 Puig, Monica (PUR)

58 Wang, Yafan (CHN)

62 Gasparyan, Margarita (RUS)

63 Jabeur, Ons (TUN)

64 Peterson, Rebecca (SWE)

65 Swiatek, Iga (POL)

66 Brady, Jennifer (USA)

73 Potapova, Anastasia (RUS)

74 Pegula, Jessica (USA)

78 Bouchard, Eugenie (CAN)

79 Zvonareva, Vera (RUS)