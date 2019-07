ATP: Washington, Los Cabos, Kitzbuhel: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Settimana (29 Luglio-04 Agosto)

WASHINGTON 500 (H) $1,895,290 /48 Q24

LOS CABOS 250 (H) $762,455 /28 Q16

KITZBUHEL 250 (CL) €524,340 /28 Q16

Washington, USA ATP 500

Date: 7/29/2019 Original Cut Off: 83 Ranking Date: 6/17/2019

6 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

7 Nishikori, Kei (JPN)

8 Anderson, Kevin (RSA)

9 Khachanov, Karen (RUS)

11 Isner, John (USA)

13 Medvedev, Daniil (RUS)

15 Cilic, Marin (CRO)

16 Monfils, Gael (FRA)

18 Raonic, Milos (CAN)

21 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

25 Shapovalov, Denis (CAN)

26 De Minaur, Alex (AUS)

28 Paire, Benoit (FRA)

30 Edmund, Kyle (GBR)

33 Goffin, David (BEL)

34 Mannarino, Adrian (FRA)

35 Struff, Jan-Lennard (GER)

36 Tiafoe, Frances (USA)

38 Simon, Gilles (FRA)

39 Kyrgios, Nick (AUS)

43 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

46 Thompson, Jordan (AUS)

53 Hurkacz, Hubert (POL)

57 Berdych, Tomas (CZE) PR

61 Opelka, Reilly (USA)

63 Evans, Daniel (GBR)

64 Humbert, Ugo (FRA)

67 Nishioka, Yoshihito (JPN)

68 Querrey, Sam (USA)

73 Berankis, Ricardas (LTU)

77 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)

79 Kudla, Denis (USA)

80 Ebden, Matthew (AUS)

81 Rublev, Andrey (RUS)

82 Kecmanovic, Miomir (SRB)

83 Karlovic, Ivo (CRO)

Alternates

84 Copil, Marius (ROU)

85 Bublik, Alexander (KAZ)

87 Harris, Lloyd (RSA)

—-IN——–IN————

89 Klahn, Bradley (USA)

97 Maden, Yannick (GER)

100 Jaziri, Malek (TUN)

101 Popyrin, Alexei (AUS)

102 Tomic, Bernard (AUS)

105 Istomin, Denis (UZB)

109 Schnur, Brayden (CAN)

Washington Q, USA ATP 500

Date: 7/29/2019 Original Cut Off: 173 Ranking Date: 7/8/2019

82 Bublik, Alexander (KAZ)

86 Harris, Lloyd (RSA)

87 Klahn, Bradley (USA)

98 Maden, Yannick (GER)

101 Popyrin, Alexei (AUS)

105 Granollers, Marcel (ESP)

112 Schnur, Brayden (CAN)

121 Gojowczyk, Peter (GER)

133 Fratangelo, Bjorn (USA)

134 Paul, Tommy (USA)

138 Ivashka, Ilya (BLR)

139 Polansky, Peter (CAN)

143 Mahut, Nicolas (FRA)

151 Ramanathan, Ramkumar (IND)

152 Mmoh, Michael (USA)

154 Sela, Dudi (ISR)

158 Gombos, Norbert (SVK)

166 Troicki, Viktor (SRB)

172 Torpegaard, Mikael (DEN)

173 Sock, Jack (USA)

Alternates

180 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

182 Rubin, Noah (USA)

183 Krueger, Mitchell (USA)

—-IN——–IN————

189 Polmans, Marc (AUS)

197 Young, Donald (USA)

205 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

214 Couacaud, Enzo (FRA)

226 Diez, Steven (CAN)

229 Smyczek, Tim (USA)

249 Weintraub, Amir (ISR) PR

Los Cabos, Mexico ATP 250

Date: 7/29/2019 Original Cut Off: 95 Ranking Date: 6/17/2019

10 Fognini, Fabio

12 del Potro, Juan Martin (ARG)

23 Schwartzman, Diego (ARG)

29 Pouille, Lucas (FRA)

32 Garin, Cristian (CHI)

41 Albot, Radu (MDA)

42 Fritz, Taylor (USA)

45 Dimitrov, Grigor (BUL)

47 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

49 Norrie, Cameron (GBR)

57 Millman, John (AUS)

59 Londero, Juan Ignacio (ARG)

62 Dzumhur, Damir (BIH)

76 Johnson, Steve (USA)

88 Tipsarevic, Janko (SRB) PR

90 Gulbis, Ernests (LAT)

91 Sandgren, Tennys (USA)

95 Gunneswaran, Prajnesh (IND)

95 Stebe, Cedrik-Marcel (GER) PR

Alternates

100 Jaziri, Malek (TUN)

—-IN——–IN————

102 Tomic, Bernard (AUS)

105 Istomin, Denis (UZB)

107 Daniel, Taro (JPN)

110 Granollers, Marcel (ESP)

111 Hoang, Antoine (FRA)

113 Lopez, Feliciano (ESP)

114 Majchrzak, Kamil (POL)

115 Barrere, Gregoire (FRA)

116 Jung, Jason (TPE)

Los Cabos Q, Mexico ATP 250

Date: 7/29/2019 Original Cut Off: 213 Ranking Date: 7/8/2019

116 Barrere, Gregoire (FRA)

117 Jung, Jason (TPE)

125 Kwon, Soonwoo (KOR)

127 Harrison, Ryan (USA)

128 Donskoy, Evgeny (RUS)

130 Koepfer, Dominik (GER)

136 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

155 Giron, Marcos (USA)

167 Gerasimov, Egor (BLR)

191 Janvier, Maxime (FRA)

192 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

194 Galan, Daniel Elahi (COL)

207 Lacko, Lukas (SVK)

213 Zverev, Mischa (GER)

Alternates

224 Smith, John-Patrick (AUS)

226 Diez, Steven (CAN)

—-IN——–IN————

251 Petrovic, Danilo (SRB)

253 Moriya, Hiroki (JPN)

260 Peliwo, Filip (CAN)

264 Purcell, Max (AUS)

285 Arevalo, Marcelo (ESA)

316 Saville, Luke (AUS)

341 Nys, Hugo (MON)

345 Sarkissian, Alexander (USA)

Kitzbühel, Austria ATP 250

Date: 7/29/2019 Original Cut Off: 78 Ranking Date: 6/17/2019

4 Thiem, Dominic (AUT)

31 Lajovic, Dusan (SRB)

37 Verdasco, Fernando (ESP)

40 Cecchinato, Marco

44 Cuevas, Pablo (URU)

48 Mayer, Leonardo (ARG)

50 Kohlschreiber, Philipp (GER)

51 Fucsovics, Marton (HUN)

52 Krajinovic, Filip (SRB)

54 Gasquet, Richard (FRA)

56 Klizan, Martin (SVK)

58 Carreno Busta, Pablo (ESP)

60 Ruud, Casper (NOR)

65 Chardy, Jeremy (FRA)

71 Sousa, Joao (POR)

72 Carballes Baena, Roberto (ESP)

74 Sonego, Lorenzo

75 Delbonis, Federico (ARG)

78 Andujar, Pablo (ESP)

Alternates

85 Kovalik, Jozef (SVK) PR

86 Moutet, Corentin (FRA)

88 Munar, Jaume (ESP)

90 Darcis, Steve (BEL) PR

93 Laaksonen, Henri (SUI)

94 Dellien, Hugo (BOL)

96 Lorenzi, Paolo

98 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

99 Fabbiano, Thomas

100 Jaziri, Malek (TUN)

Kitzbühel Q, Austria ATP 250

Date: 7/29/2019 Original Cut Off: 140 Ranking Date: 7/8/2019

83 Dellien, Hugo (BOL)

84 Moutet, Corentin (FRA)

89 Fabbiano, Thomas

90 Munar, Jaume (ESP)

97 Laaksonen, Henri (SUI)

99 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

104 Novak, Dennis (AUT)

109 Daniel, Taro (JPN)

113 Monteiro, Thiago (BRA)

115 Istomin, Denis (UZB)

119 Bachinger, Matthias (GER)

122 Ymer, Mikael (SWE)

131 Davidovich Fokina, Alejandro (ESP)

140 Hanfmann, Yannick (GER)