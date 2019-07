Errata Corrige dichiarazione di Tathiana Garbin

Questa la dichiarazione fedele del capitano non giocatore di Fed Cup

In tribuna anche il capitano non giocatore di Fed Cup, Tathiana Garbin che ha sottolineando come il tennis femminile azzurro “NON stia vivendo un buon momento”. “Siamo consapevoli delle difficoltà ma tutte le ragazze lavorano bene ed i risultati cominciano a vedersi – ha detto la Garbin – il livello complessivo si è alzato e questo è un bene. Serve un po’ di maturità e un pizzico di fiducia in più. In questo senso, ringrazio Sara Errani: lei è un punto di riferimento per il nostro gruppo. La sua esperienza, la sua umiltà e i suoi consigli aiutano tutte. Io sono una sua “supertifosa”. L’obiettivo del gruppo è prefiggersi risultati importanti, sempre: occorre disputare tornei nei quali il livello è molto alto, bisogna saper rischiare”.